El incendio forestal de Los Barrios sigue activo y moviliza un amplio dispositivo terrestre

La provincia de Cádiz ya ha registrado este verano dos grandes incendios forestales en el término municipal de Tarifa

La provincia de Cádiz ya ha padecido varios fuegos
En un verano en el que los incendios están siendo tristes protagonistas de la actualidad, la provincia de Cádiz vuelve a vivir un nuevo susto. Desde las 20:40 horas de este martes, el Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio declarado en el paraje Finca La Granja, dentro del término municipal de Los Barrios.

Según la última actualización del dispositivo realizada pasada la medianoche, el fuego continúa activo, aunque los equipos trabajan esta noche en su estabilización.

Para ello se han desplegado seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, 1 agente de medio ambiente, además de tres autobombas y una nodriza.

La provincia de Cádiz ya ha registrado este verano dos grandes incendios forestales en el término municipal de Tarifa, que obligaron en su momento al desalojo de residentes y turistas, aunque ambos ya se encuentran extinguidos.

