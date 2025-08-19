Cádiz envía 17 bomberos y 5 vehículos a Ourense para colaborar en los incendios forestales de Galicia

La Voz de Cádiz 19/08/2025

Una dotación del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, compuesta por un total de 17 bomberos y 5 vehículos, han partido este martes dirección a la provincia de Ourense, donde estos días se trabaja intensamente en varios incendios forestales de gran alcance.

El presidente del CBPC, José Ortiz, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañaron a los efectivos en el momento de su salida, que tenía lugar este martes a las 12.00 horas desde el parque de bomberos jerezano.

El retén está formado por 13 bomberos de diferentes parques de las tres zonas de la provincia, 3 cabos y 1 subinspector (el jefe del parque de Jerez), que se desplazan con 3 vehículos autobombas rurales, 1 vehículo de mando pick up y 1 vehículo logístico, los cuales, tras recibir la solicitud de medios desde la Xunta de Galicia y de la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), y ante la grave situación de los incendios, se han organizado para desplazarse hasta el parque de bomberos de Verín para apoyar los trabajos en la zona, donde serán coordinados por los bomberos de la Diputación de Ourense.

Colaborar y relevar

El objetivo principal de la dotación de bomberos gaditana será colaborar en las labores de extinción y apoyar en la protección de las viviendas cercanas, favoreciendo también la posibilidad de relevar al personal de la zona.

Tanto el presidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz como la alcaldesa de Jerez de la Frontera destacaron la profesionalidad, la vocación de servicio público y el carácter solidario de los bomberos de la provincia, «que nunca han dudado en presentarse voluntarios para acudir y colaborar en esta y otras muchas misiones, dentro y fuera de España, donde se ha necesitado apoyo».

Ortiz hizo hincapié en que, naturalmente, se ha coordinado el dispositivo de manera que los servicios de bomberos en la provincia de Cádiz queden garantizados y cubiertos. Del mismo modo, ambos expresaron su deseo de que los trabajos de refuerzo den su fruto y finalice lo antes posible «la pesadilla» que están viviendo en Galicia y en otras zonas afectadas por los incendios forestales.