Antonio Sanz, ante los incendios: «No hemos tenido un Gobierno a la altura de las circunstancias»

El Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido en Cádiz ante los medios y ha pedido unidad y mayor previsión ante los incendios que se están dando este verano a nivel nacional. En primer lugar, Sanz ha expresado la «máxima solidaridad y apoyo a todas las personas que están sufriendo las terribles consecuencias de los incendios que asolan diferentes partes de nuestro país desde hace más de quince días. Todo nuestro apoyo institucional, todo nuestro apoyo político, todo nuestro apoyo personal a las familias, a las personas afectadas y, por supuesto, también a las administraciones afectadas tanto en el ámbito local como en el ámbito autonómico».

Igualmente el vicepresidente de la Junta ha expresado el reconocimiento «más sincero a la enorme profesionalidad, a la entrega, al sacrificio, al compromiso, una vez más demostrado por los efectivos de bomberos forestales que en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas, así como de la Unidad Militar de Emergencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de técnicos municipales de los diferentes ayuntamientos e instituciones, por supuesto, entidades sociales que se han volcado también a atender a los afectados como Cruz Roja, como Protección Civil y, por supuesto, a los que han dirigido y dirigen aún cada uno de los incendios desde los puestos de mando avanzados«.

Igualmente ha tenido «palabras de reconocimiento a la ayuda de voluntarios y de vecinos que no están dudando en ningún momento en arriesgar sus vidas para salvar la de otros y proteger nuestro patrimonio natural. Ese es el mejor ejemplo que en este momento se tiene que dar y ese es el ejemplo al que todos tenemos que contribuir. Un ejemplo de cooperación, de coordinación y de colaboración entre las Administraciones que se hace absolutamente imprescindible que presida desde el minuto uno de cualquier emergencia siempre la situación y que dure hasta que se logren apagar los incendios«.

Antonio Sanz ha tenido un recuerdo para las víctimas. «Nuestro lamento y solidaridad, nuestro cariño también con los familiares de quienes han tenido pérdidas humanas. Trasladamos todo nuestro cariño y todo nuestro consuelo a esas familias que viven uno de los peores momentos posibles y que ha tenido las más terribles consecuencias que se puede tener en una catástrofe, en una emergencia que es pérdida humana. Nada puede reparar ese dolor, pero también decirles que ni están ni van a estar solos nunca como lo han expresado ya las autoridades autonómicas y las diferentes Administraciones que anuncian y debemos de tener muy claro que las víctimas tienen que ser siempre el prioritario apoyo. Esas familias cuentan con nuestro respeto, con nuestra cercanía y con nuestro apoyo. Desde el Partido Popular en España y así lo ha venido expresando día a día el Presidente Nacional Alberto Núñez Feijóo, lo primero han sido siempre las personas. Siempre tiene que ser la seguridad de las personas«.

Unidad

El Consejero de Presidencia de la Junta ha destacado la necesidad de que exista previsión en estos casos y ha criticado al Gobierno de Sánchez. «Lo prioritario siempre es la seguridad de las personas. Por eso, como veníamos reclamando, era importante reaccionar a tiempo y hacerlo siempre sumando esfuerzo y contribuyendo desde las diferentes Administraciones a sumar medios, aunar voluntades y a conformar un equipo cuyo único objetivo tiene que ser y debía ser siempre apagar los incendios, extinguir los incendios en el menor tiempo posible y reducir en la medida de lo posible los daños tanto humanos, ambientales como materiales. Sabemos que los incendios se apagan en el monte, pero también se tienen que apagar con planificación, con prevención y con reacción, algo que en este caso, desde luego todo el mundo coincide, ha venido tarde por parte del Gobierno del señor Sánchez. Tenemos en España la peor temporada de incendios de muchas décadas. Por eso, como viene reclamando el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es momento de trabajar todos juntos, es el momento de aportar cada uno lo que puede, pero eso sí, hacerlo rápidamente. Y, sinceramente, en este momento aún cabe denunciar que no han llegado ni están llegando«.

Reacción

Asimismo ha incidido en la reacción. «Como reclaman los presidentes autonómicos y los diferentes responsables de interior, de emergencia o de lucha contra incendios desde las comunidades autónomas, no les ha llegado aún una buena parte de las reclamaciones de medios que han venido haciendo en los últimos días y desde el origen de los incendios. Lamentablemente, en esta materia, como en otras emergencias, no hemos tenido un Gobierno a la altura de las circunstancias, no hemos tenido un Gobierno a la altura del nivel de la emergencia, ni hemos tenido a un Gobierno de la nación con el sentido institucional que requería la situación extrema, extraordinaria, de gravedad de los incendios forestales que hemos tenido y está teniendo que sufrir una buena parte de España. Una vez más, el Gobierno de Sánchez llega tarde y ha llegado mal, pero eso llegará el momento de exigir responsabilidades«.

Además se ha referido a la presencia de las Fuerzas Armadas. «Han sido cinco días en los que ha habido que pedir la actuación de las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo que se ha pedido todavía no ha llegado. A pesar de que desde el Ministerio de Interior se decía hace ya cuatro días que todos los medios eran suficientes, se demostró claramente que no era verdad porque después de que lo pidiera Alberto Núñez Feijóo, no solo vino las Fuerzas Armadas y se incorporaron al incendio, siempre desde el punto de vista de tareas logísticas, de tareas complementarias a los operativos directos al incendio, de la aportación de maquinaria muy útil para la lucha contra los incendios, siempre desde la aportación de personal complementario para la prevención y siempre también desde la perspectiva de garantizar un transporte a través de los medios aéreos que cuentan nuestras Fuerzas Armadas que facilitara la llegada de más personal y efectivos y medios a los lugares del incendio«.

Protección Civil

En la misma línea ha criticado que «también han sido días solicitando la activación del mecanismo europeo de protección civil que sinceramente y también ha contado con una reacción tardía y ahora después de prácticamente 16 días en los que se están sufriendo unas consecuencias de la ola de calor tan grave y con la incidencia de la extraordinaria gravedad de los incendios, es cuando están empezando a llegar a las comunidades autónomas en nombre de Europa y de la colaboración de Europa, algo que lógicamente tenemos que agradecer hasta el infinito esta colaboración de determinados países como también la colaboración de las comunidades autónomas que desde el principio sí se pusieron a disposición de las zonas afectadas para aportar medios, para aportar personal y para aportar materiales. También es una realidad que el Sistema Nacional de Protección Civil ha vuelto a fracasar, es una realidad que se ha vuelto a demostrar que el Sistema de Protección Civil en España ha sufrido y sufre un abandono importante por parte del Gobierno. Permítanme que en ese sentido centre la mirada en la necesidad de que hace cinco años, una vez que se aprobó el Plan Estatal de Protección Civil, la Administración del Estado estaba obligada a aprobar el Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil«.

Sanz ha insistido en que «cinco años después el Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil en España no ha sido sometido al Consejo Nacional de Protección Civil que era quien tenía que haberlo aprobado y posteriormente haberlo aprobado el Gobierno. Cinco años después, a pesar de que el Gobierno dice que lo ha activado, no está aprobado ese Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil como sí lo tiene Europa. Es el mecanismo que estamos utilizando en Europa pero que en España no ha sido elaborado, no ha sido aprobado cinco años después de que se aprobara el Plan Estatal de Protección Civil».

En ese sentido ha apuntado que «las consecuencias de su no aprobación están siendo claras precisamente en esta emergencia también. Por un lado, como consecuencia de esa iniciativa que tendría que haberse aprobado hace cinco años del Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil como sí existe en Europa, se tendría que haber aprobado por parte del Gobierno la instrucción técnica de operaciones para gestionar las solicitudes de medios necesarios por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas para cualquier tipo de situación de emergencia o de catástrofe. Y además de no haberse aprobado el Mecanismo Nacional de Respuesta que hubiera incluido esa instrucción técnica para gestionar todas las solicitudes de medios y de recursos, tampoco se ha aprobado por parte del Gobierno de la Nación el mapa nacional de recursos y medios entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo lógico es que el Estado tiene la obligación de saber conocer mediante ese catálogo de recursos, ese catálogo de capacidades qué medios se disponen en cada comunidad autónoma y qué medios dispone el Estado para aportarlos. Por lo tanto, creo que es una comprobación y una prueba del déficit y del abandono con el que el Gobierno de Sánchez ha tratado a la protección civil a pesar de que ya nos hemos visto envueltos en emergencias tan graves como las danas y ahora los incendios forestales«.

Sanz concluye que «estas cuestiones unidas a algunas denuncias que cabe también realizar como la reducción por parte del Gobierno de la Nación un 40% de la capacidad para apagar incendios a través de medios aéreos puesto que la sustitución de los entonces medios aéreos KAMOV ruso lo que ha llevado consigo es una reducción de las capacidades de uso de medios aéreos porque las capacidades no han podido sustituirse para equilibrar las capacidades de respuesta. Ha ocurrido lo contrario, que se ha reducido un 40% la capacidad para apagar incendios por parte de los medios aéreos como consecuencia de la pérdida de esos helicópteros KAMOV que eran fundamentales y que no han tenido la respuesta adecuada, equilibrada y eficaz por parte del Gobierno. Como tampoco ha existido ni existe una política en materia de gestión forestal como hoy aparecen denuncias donde se ha invertido escasamente 2,7 millones de euros solo de los 71 millones previstos de fondos de la Unión Europea para gestión forestal. Sin duda alguna ha habido errores importantes por parte del Gobierno de Sánchez que incluso en su propia comparecencia de hace unos días llegaba a reconocer al Gobierno de Sánchez le ha faltado previsión, al Gobierno de Sánchez le ha faltado planificación, al Gobierno de Sánchez le ha faltado anticipación, al Gobierno de Sánchez le ha faltado inversión y al Gobierno de Sánchez le ha faltado reacción y coordinación con las comunidades autónomas«.

Hubiera sido mucho más fácil que a través del CECOP, del Centro Estatal de Coordinación y Dirección de la Emergencia, se hubieran incorporado desde el principio las comunidades autónomas para poder coordinar y para poder reclamar y diseñar una estrategia común. Sin embargo, en ningún caso se ha contado con las comunidades autónomas en el CECOP, algo que parece poco comprensible. En todo caso, desde el Partido Popular en España creemos y estamos convencidos que sigue siendo el momento y es el momento de culminar todo el empeño, toda la estrategia y todo el esfuerzo que se está haciendo por apagar los incendios.

Hemos oído al Presidente del Gobierno de nuevo poner de manifiesto pactos en relación con el cambio climático, que por cierto ya había anunciado años anteriores, que no es ninguna novedad, pero en este momento el objetivo principal tiene que ser seguir evitando la catástrofe. Todavía queda mucho para terminar de extinguir los incendios. Todavía hacen falta muchos medios y por tanto no es momento de anuncios ni son momentos de fotos, son momentos de aportar el máximo de medios posibles tanto por parte del Estado, de las comunidades autónomas como a través del mecanismo europeo.

Lo que la gente quiere es que apaguemos y extingamos los incendios cuanto antes y lo que la gente nos reclama es colaboración, cooperación y lealtad entre las Administraciones cuya prioridad absoluta y primera tiene que ser salvar vidas y ofrecer seguridad a los ciudadanos y proteger nuestros espacios naturales. Está bien hablar de lealtad institucional como hoy ha hecho el Presidente del Gobierno pero yo, sin duda alguna, le pediría al Presidente del Gobierno que esa lealtad hubiera sido deseable que hubiera sido desde el principio, desde los primeros días, que no haya que esperar que un Gobierno salga de vacaciones para que se ofrezca una respuesta de medios a las comunidades autónomas adecuadas y proporcionadas, a pesar de que todavía faltan por venir y cumplir las peticiones que se han hecho desde las comunidades autónomas. Y lealtad tiene que ser de todos, no vale que lo diga el Presidente del Gobierno y haya ministros que están dedicados a hacer oposición a las comunidades autónomas y ministros que están dedicados al chascarrillo y las bromas con los incendios.

Creo que cuando se reclama lealtad institucional hay que reclamarla desde el principio y para todos los responsables públicos. El deber principal hoy es prestar socorro, ayuda y seguridad a la ciudadanía y en ningún caso ni seguir escatimando esfuerzos y medios como lo sigue haciendo el Gobierno de la Nación, ni seguir improvisando medidas como lamentablemente hemos tenido que sufrir en los últimos días, justo en los momentos más complejos de los incendios.

Por tanto, todos estamos obligados a sumarnos a ese ejemplo desde la cooperación, la coordinación y la lealtad que es lo que desde el principio ha venido exigiendo y ha venido planteando en todas sus comparecencias públicas el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre las palabras de Montero ha apuntado que «cuando se eleva al nivel 2 una emergencia, lógicamente de lo que se trata es de sumar todos los esfuerzos de todas las administraciones. Yo entiendo que la señora Montero desconoce el sistema de protección civil y seguramente no sabe que si se eleva a nivel 2 lo que se está haciendo es exigir al gobierno de la nación y reclamar al gobierno de la nación que es y se convierte en su responsabilidad también aportar todos los medios suficientes con los que cuente el Estado y el propio mecanismo europeo. Por tanto, a partir de que se ha elevado por parte de la mayoría de los incendios que están afectando tanto a Galicia como a Castilla y León o como a Extremadura a situación operativa 2, no cabe una discusión de competencia«.

Además ha indicado que «me parece lamentable que la señora Montero ayer de lo que se dedicara fuera a un debate de competencias cuando lo que se trata es de sumar más esfuerzo, más medio, más personal y desde luego yo creo que o desde el desconocimiento o desde el intento de tapar u ocultar los errores del gobierno de la nación que evidentemente los ha tenido como he denunciado en esta materia solo cabe interpretar esas declaraciones porque todo el mundo sabe que en una situación operativa 2 no hay debate de competencias, hay suma de esfuerzo de medios y de materiales y personal a disposición de la dirección de la emergencia. El debate no es la dirección de la emergencia, el debate en España en materia de protección civil es de una vez por todas que en estas materias lo que haya sea coordinación, cooperación y lealtad entre las administraciones y esa reacción tiene que venir de todas las partes y lo que no puede llegar es tarde y por tanto cuando se declara la situación operativa 2 es el Estado el que tiene que contribuir a que se dote a las comunidades autónomas de todos los medios. Repito, aunque han llegado medios y se agradece lógicamente, lo han agradecido las autoridades autonómicas no han llegado todos ni han llegado en el porcentaje adecuado los medios que han sido reclamados por las comunidades autónomas«.