Golpe al narcotráfico con más de dos toneladas de hachís camufladas en camiones en el puerto de Algeciras

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y miembros de la Guardia Civil de la Compañía Fiscal y de Fronteras del puerto de Algeciras (Cádiz), ha logrado intervenir más de 2.100 kilos de hachís en una operación desarrollada en el área portuaria.

El operativo se inició el pasado 9 de noviembre, cuando los agentes que controlan los vehículos de cabotaje procedentes de Tánger (Marruecos) detectaron irregularidades en los bajos de un remolque. Las soldaduras recientes, remates extraños y una estructura poco habitual levantaron sospechas, por lo que se activó un perro detector de drogas, que marcó con claridad una zona concreta del vehículo.

Tras una exhaustiva inspección, los funcionarios descubrieron un sofisticado sistema de ocultación: las vigas inferiores del semirremolque se habían transformado en dobles fondos huecos para introducir grandes cantidades de resina de hachís, dificultando su detección durante un control ordinario.

El hallazgo llevó a intensificar las inspecciones, permitiendo a la ULAR identificar otros cinco camiones con el mismo método de camuflaje. En total, los seis vehículos transportaban 2.133 kilos de hachís repartidos en los compartimentos ocultos.

Los conductores de los camiones fueron arrestados como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Tanto ellos como