Drones artesanales y vuelos nocturnos para traficar con hachís desde Alcalá de los Gazules hasta Marruecos

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al narcotráfico, que operaba con una tecnología muy avanzada: drones artesanales. Los miembros de esta red introducían hachís desde Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar, utilizando aeronaves modificadas por ellos mismos.

La operación, bautizada como «Ruche», ha contado con la colaboración de la Gendarmería Real de Marruecos y ha sido un éxito en la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala.

La investigación comenzó cuando los agentes de la Guardia Civil detectaron vuelo de drones no identificados entre Marruecos y España. A partir de ahí, los investigadores descubrieron que la red criminal operaba desde Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, donde disponían de un taller especializado en la fabricación, ensamblaje y reparación de drones. En total, se han intervenido ocho drones artesanales listos para volar y otros diez en proceso de montaje.

Despegaban de Alcalá de los Gazules

Según la Guardia Civil, los drones utilizados por la organización tenían una capacidad para volar distancias de más de 200 kilómetros, permitiendo el transporte de grandes cantidades de droga. La operación se realizaba principalmente por la noche, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables y la escasa visibilidad, con el fin de evitar la detección de las aeronaves. Los drones despegaban desde Alcalá de los Gazules, volaban hasta Marruecos, se cargaban con hachís y regresaban a la costa gaditana, donde liberaban la droga en zonas como Vejer de la Frontera y Tarifa. El mecanismo utilizado para liberar los paquetes de droga estaba diseñado con sistemas de geolocalización y luces fluorescentes, que permitían a los miembros de la organización recoger la sustancia a través de visores nocturnos.

Los drones, modificados en el taller de Alcalá, eran capaces de realizar vuelos simultáneos, con hasta diez drones volando a la vez durante la noche, transportando en total alrededor de 200 kilos de hachís en una sola jornada. Los componentes de los drones eran adquiridos en empresas asiáticas, pero la organización los modificaba para aumentar su capacidad de carga, autonomía y precisión, creando así modelos mucho más eficaces que los drones comerciales.

La operación dio un giro cuando, el pasado 22 de octubre, la Guardia Civil interceptó un vehículo de la organización que transportaba 57,2 kilos de hachís, lo que permitió identificar a los miembros clave de la red. Durante la persecución, varios agentes resultaron heridos, uno de ellos con lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica.

El 10 de noviembre de 2025, tras varias semanas de investigación, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, con la detención de ocho miembros más de la organización y la realización de cinco registros en varias localidades, como Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Algeciras y San Roque. Como resultado, los agentes incautaron más de 150 kilos de hachís, 320.000 euros en efectivo y varios drones listos para operar. Además, se encontraron herramientas, repuestos y equipos electrónicos necesarios para la fabricación de los drones.

La operación ha sido coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, con la colaboración de Europol, lo que ha permitido intercambiar información y coordinar esfuerzos con distintos países de la Unión Europea.