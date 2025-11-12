Violento atraco en una gasolinera de Algodonales: entra encapuchado y con un gran cuchillo y se lleva 1.725 euros

Lo que parecía una tarde tranquila de trabajo en una gasolinera de las afueras de Algodonales se convirtió en cuestión de segundos en una desagradable y peligrosa experiencia para el empleado que en esos momentos se encontraba en ella. Un individuo encapuchado irrumpió en el establecimiento esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y con extrema violencia amenazó al dependiente para hacerse con la recaudación del día.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a una persona como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido durante la noche del pasado día 8 de noviembre en una gasolinera situada a las afueras de la localidad de Algodonales (Cádiz).

El detenido, que ocultaba su rostro bajo un pasamontaña, asaltó en la gasolinera y amenazó al dependiente con un arma blanca, de grandes dimensiones, con el fin de intimidarle y sustraerle la recaudación. Durante los hechos el atracador se comportó con extrema violencia hacia la víctima, en varias ocasiones, mientras amagaba para agredirle con el cuchillo hasta conseguir llevarse los 1.725 euros en efectivo de la caja registradora. La rápida actuación de la Guardia Civil y la colaboración ciudadana, permitió localizar y detener al autor dos días más tarde de lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:45 horas, cuando un vehículo se adentró en la gasolinera de manera brusca y acelerada, apeándose del interior un individuo corpulento que ocultaba su rostro con pasamontañas y sudadera con capucha. El atracador accedió rápidamente al interior del establecimiento y se dirigió al mostrador donde se encontraba el dependiente mientras esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones y le gritaba en tono amenazante para que le diera todo el dinero de la caja registradora.

Durante el atraco, el detenido se comportó con extrema violencia hacia la víctima llegando a amagar, en reiteradas ocasiones, para agredirle con el cuchillo. Finalmente, huyó del lugar en vehículo tras hacerse con un botín de 1.725 euros en efectivo de la caja registradora.

La rápida actuación de los guardias civiles de patrullas territoriales, del Equipo de Investigación de Villamartin y la colaboración ciudadana, permitió localizar y detener, tan solo dos días más tarde, al atracador. Por estos hechos, se ha detenido a J.M.M de 34 años y con antecedentes por robo con violencia, entre otros.