Detienen a un hombre en Algeciras como presunto autor de cinco robos con fuerza en establecimientos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a un varón de 35 años de edad como presunto autor de cinco robos con fuerza cometidos en diferentes establecimientos de la ciudad.

Al detenido se le atribuyen los hechos ocurridos en la habitación de un hotel de la localidad, así como los robos perpetrados en las máquinas de auto lavado de dos estaciones de servicio situadas en la Avenida Gesto por la Paz y en la Avenida 28 de Febrero, donde en hasta cuatro ocasiones fracturó las cajas recaudadoras de la zona de lavado de vehículos.

El pasado 27 de agosto, responsables de una de las estaciones de servicio fueron alertados por la Policía tras detectar que una de las máquinas de pago había sido forzada. Una vez en el lugar, comprobaron cómo el sistema de cierre había sido fracturado mediante apalancamiento. Posteriormente, se pudo constatar que en otra estación de servicio cercana se habían producido hechos similares los días 26, 27 y 30 de agosto, interponiéndose la correspondiente denuncia por parte de los responsables.

Las investigaciones realizadas por el grupo investigador determinaron que el valor total del dinero sustraído en ambos establecimientos superaba los 400 euros, mientras que los daños ocasionados ascendían a 1.000 euros.

Fruto de las gestiones llevadas a cabo por los agentes de la Comisaría de Algeciras, se logró la plena identificación del presunto autor, un individuo con numerosos antecedentes policiales. El hombre, consciente de que estaba siendo buscado, trató de eludir su detención refugiándose en viviendas de familiares. Finalmente, el pasado 3 de septiembre fue localizado y arrestado por agentes adscritos a los indicativos de Seguridad Ciudadana, pasando posteriormente a disposición judicial por los hechos corroborados.

