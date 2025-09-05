Detenido en Albacete un vecino de La Línea que transportaba 310 kilos de hachís en una furgoneta

Droga incautada en Villarrobledo a un vecino de La Línea de la Concepción

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido en Villarobledo a un vecino de la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, de 32 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

Al detenido se le intervinieron, en el interior de la furgoneta que conducía, siete fardos que contenían 310 kilos de hachís que podrían haber supuesto unas 620.000 dosis en el mercado ilícito, según informa el Instituto Armado en nota de prensa.

A raíz de un dispositivo operativo establecido por efectivos de la Usecic de la Benemérita albaceteña, en la autovía A-43, dentro del término municipal de Villarrobledo, encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de traficar con drogas y cometer delitos contra el patrimonio, observaron la maniobra que realizaba el conductor de un turismo para tratar de eludir el operativo policial, sin conseguir su propósito gracias a la rápida actuación de los agentes.

Una vez identificado su conductor y único ocupante, se realizaba una inspección del vehículo, localizando en la parte trasera y en el maletero siete fardos de arpillera que contenían una sustancia de color marrón con un olor característico que, tras ser analizada con un narcotest, resultó ser hachís.

Esta droga, que se encontraba distribuida en pastillas de unos 100 gramos, arrojó un peso total de 310 kilos. También se han intervenido 1.270 euros y dos teléfonos móviles que llevaba esta persona entre sus pertenencias.

Hasta 620.000 dosis

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las 620.000 dosis, que podrían haberse elaborado con el hachís incautado, fueran destinadas al tráfico de drogas y finalmente consumidas por los ciudadanos.

En el servicio operativo que ha finalizado con la intervención del hachís han participado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Subsector de Tráfico, todos ellos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

La aprehensión de la droga se enmarca dentro del Plan 'Telos', de ámbito nacional, un plan que da respuesta a la lucha contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, origen en este caso de estupefaciente y cuyo destino final supuestamente era la costa levantina.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Villarrobledo, en funciones de guardia. El vehículo en el que viajaba el detenido y donde fue descubierta la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial que entiende del caso.