Fuego

Controlado el incendio de Tarifa tras cuatro días de trabajos en la zona

La Peña

El fuego obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos

Vídeo: Esta es la caravana en la que se habría originado el incendio de Tarifa

Tarifa recupera el pulso turístico tras el incendio: así se presenta el fin de semana

El incendio de Tarifa obligó a desalojar a 1.500 personas
El incendio de Tarifa obligó a desalojar a 1.500 personas

La Voz de Cádiz

Los servicios de extinción de incendios forestales del Infoca han dado por controlado el fuego declarado el pasado martes en el paraje La Peña, en Tarifa, que obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.

Así lo ha confirmado el Infoca en sus redes sociales. El control del incendio se produce después de que el Infoca trabajara en la tarde de este pasado jueves en la liquidación de puntos calientes.

Tres grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos autobombas se encargaron de esas tareas. Una vez controlado el incendio es el momento de evaluar los daños y contabilizar exactamente el número total de hectáreas calcinadas por las llamas.

Noticia Relacionada

Turismo

El sector turístico de Cádiz ha ido recuperando la normalidad y afronta el fin de semana con la afluencia propia del mes de agosto y manteniendo sus reservas.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app