Vídeo: Esta es la caravana en la que se habría originado el incendio de Tarifa

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, informaba en la tarde de este pasado miércoles que se había autorizado ya la vuelta de todas las personas que fueron desalojadas de manera preventiva de campings, hoteles y viviendas en Tarifa por el incendio que se declaró el martes en el paraje La Peña y que se ha dado ya por estabilizado.

En un mensaje en la red social X, el consejero anunciaba además la desactivación de la fase de emergencia en situación operativa 1, pasando a fase de preemergencia en situación 0.

El incendio se declaró en torno a las 15,00 horas del 5 de agosto en el paraje de La Peña, movilizándose rápidamente al Plan Infoca, que estuvo participando con hasta 17 medios aéreos y más de 100 efectivos.

📷 | Está es la caravana donde comenzó el incendio de Tarifa. #IFTarifa pic.twitter.com/CsHtjbVLXS — Radio Algeciras (@radioalgeciras) August 6, 2025

En las últimas horas, un vídeo que se ha vuelto viral muestra la autocaravana en la que se habría originado el fuego que dio lugar al incendio forestal de La Peña.

Una vez declarado el fuego, la Guardia Civil procedió al desalojo preventivo del camping de la Torre, así como el alejamiento de los vecinos de las urbanizaciones de Valdevaqueros, Casas de Porro y Casas de San Mateo, además de evacuarse hoteles como Punta Sur, La Torre, el Hotel Tres Mares, Copacabana o Dulce Nombre, así como los chiringuitos de El Tumbao y Tangana, y más de 5.000 vehículos que se encontraban en esta zona del litoral gaditano.

Fruto de todo esto, la carretera N-340 tuvo que ser cortada en la tarde del martes debido entre los kilómetros 70 y 81 debido a la proximidad del incendio y el humo que generaba, habilitando un paso alternativo para conductores, y siendo reabierta horas después, aunque con restricciones, ya que desde las autoridades se solicita a la ciudadanía que evite usar esta vía y circular por la zona en caso de que no sea necesario, ya que está siendo de uso para vehículos de emergencias.

Desde que se atendieron los primeros avisos en EMA 112 que alertaban del incendio de una caravana en un camping junto a la carretera N-340 en el kilómetro 78, el 1-1-2 ha activado inmediatamente a los efectivos del Plan Infoca, a la Guardia Civil, a los Bomberos de Cádiz, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), a la Policía Local y a Protección Civil de Tarifa, así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061 que ha instalado un Puesto Sanitario.