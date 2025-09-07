Los campings de Tarifa lideran el número de pernoctaciones de Andalucía en el mes de julio

La provincia de Cádiz registró más 260.000 pernoctaciones en campings en el mes de julio, siendo 75.947 los viajeros que eligieron esta modalidad de alojamiento. Por su parte, Tarifa fue el municipio andaluz que más pernoctaciones obtuvo, seguido de Barbate y Vélez Málaga (Málaga).

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), recogidos por Europa Press, la mayoría de los turistas fueron nacionales (66.769) que acumularon el grueso de las pernoctaciones con 237.864 estancias. Por su parte, en julio, se hospedaron 9.178 turistas extranjeros, cumplimentando 22.442 estancias.

Por puntos turísticos, el municipio de Tarifa obtuvo en julio 81.256 pernoctaciones, liderando este segmento a nivel andaluz, y recibiendo 28.274 turistas con una estancia media de 2,8 días. En segundo luar se situó Barbate, con 15.608 viajeros y 59.676 pernoctaciones.

Por zonas costeras, la Costa de la Luz de Cádiz fue la que más turismo de campings recibió, con 70.611 viajeros y 248.397 pernoctaciones. El turista nacional predominó en esta zona con un total de 61.758 personas que realizaron un total de 226.884 pernoctaciones, mientras que el resto fueron visitantes extranjeros, 8.853, que generando 21.513 estancias en los campings de la Costa de la Luz.

