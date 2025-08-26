El turismo sostiene a 3.589 trabajadores en Chiclana tras crecer un 5,5% en un año

La Voz de Cádiz 26/08/2025

Los hoteles de Chiclana crecieron en julio en más de 9.000 turistas respecto al mismo mes del año anterior, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos alojamientos que sostienen a 3.589 personas empleadas. Esto significa que los hoteles de Chiclana han ofertado este año 189 puestos de trabajo más que en julio de 2024, cuando emplearon a 3.400 personas.

«Los datos de este estudio reflejan que Chiclana muestra su liderazgo en este sector con más turistas, más empleo y más pernoctaciones», ha señalado la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, destacando que el crecimiento en los datos que muestra este estudio deja clara «la fortaleza de Chiclana como destino turístico, siendo un destino de confianza para las personas que nos visitan».

Además, la edil ha reseñado que, desde el Gobierno municipal, «trabajamos para seguir consolidando un destino sostenible, que genera empleo y refuerza el papel de Chiclana dentro de la provincia como el referente turístico a nivel nacional e internacional». «Vamos a seguir trabajando en el turismo de calidad, en su consolidación y en la generación de riqueza, bienestar y empleo, y continuaremos con esta labor porque merece la pena», ha finalizado.

Así pues, la afluencia de viajeros ha crecido especialmente a nivel nacional con la llegada de 46.593 clientes, 7.643 más que en julio de 2024. Así figura en la Encuesta de Ocupación Hotelera que el INE realiza de forma mensual.

Turismo internacional

El turismo internacional también subió, pero con menor medida, porque el mes pasado se alojaron en Chiclana 15.350 extranjeros y en 2024 se contabilizaron 13.721 turistas que residían fuera de España. El saldo de las pernoctaciones resultó también positivo con 540 más en julio de 2025 que en la misma fecha de 2024, superando las 352.000.

Comparando la evolución, resulta que el turismo nacional ha crecido en 1.899 pernoctaciones y el extranjero ha descendido en 1.358, por lo que la demanda de los residentes ha sido superior y ha compensado la del turismo foráneo. Un comportamiento en la línea de todos los veranos, donde el turismo de proximidad se queda con gran parte de las plazas.

Este año están abiertos al público 32 establecimientos (cinco más que la temporada anterior) con una oferta similar de habitaciones y plazas, aunque ligeramente al alza: 5.183 frente a 5.114 y 12.462 plazas en lugar de 12.329 respectivamente.