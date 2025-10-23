Un camión embiste y derriba parte del acueducto del SXVIII de El Cobre en Algeciras

Un camión de gran tonelaje ha ocasionado este jueves importantes daños en los arcos del acueducto de El Cobre, una estructura datada de la segunda mitad del siglo XVIII que se encuentra en Algeciras), cuando el vehículo ha intentado pasar por debajo de uno de ellos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que reclamará «por todas las vías» los costes que se deriven de la actuación de reconstrucción del mismo al conductor del vehículo, de nacionalidad extranjera, por lo que se considera conducción negligente.

El siniestro

El suceso se ha registrado en torno a las 07,30 horas de este jueves, desplazando a tres dotaciones de la Policía Local para comprobar que el conductor se encontraba en perfectas condiciones para circular y que el camión contaba con seguro en vigor, levantando el pertinente atestado por el siniestro.

Al mismo tiempo, han trabajado sobre el terreno técnicos de las delegaciones municipales de Urbanismo y de Cultura, que ya han comenzado a redactar los preceptivos informes que servirán para evaluar y cuantificar los daños provocados, y para establecer los mecanismos de rehabilitación del arco afectado, que sufrió una idéntica situación en los años 80, como ha recordado el Ayuntamiento.

El camión ha resultado averiado a consecuencias del accidente, por lo que va a tener que ser retirado por otro vehículo, y los escombros derivados del hecho ya han sido retirados, quedando la zona cerrada a la circulación rodada y de personas por razones de seguridad.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha desplazado hasta el lugar del siniestro, anunciando que se han puesto en marcha los mecanismos que permitirán la reconstrucción de los arcos afectados por la maniobra del conductor, que colisionó su camión contra la estructura, que ha resultado «seriamente dañada».

En ese sentido, ha explicado que el conductor ha intentado pasar con el vehículo entre los arcos del acueducto «a pesar de estar prohibido» como lo marcan las señales, lo que supone «una auténtica irresponsabilidad y una negligencia».

«Se va a restaurar lo antes posible y este Ayuntamiento va a reclamar por todas las vías los costes que se deriven de esta actuación. Vamos a exigir todas las responsabilidades que se deriven de estos hechos», ha aseverado Landaluce.

Los arcos del Cobre se encuentran catalogados en el Plan General Municipal de Ordenación con el grado 2 de protección, designación que fue refrendada en su día por la Junta de Andalucía.

Más temas:

Urbanismo

Algeciras