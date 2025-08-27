Cae en Chiclana una banda itinerante que robaba a ancianos en sus casas haciéndose pasar por técnicos de teleasistencia

La Guardia Civil de Cádiz y la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Cádiz, en el marco de la operación denominada 'Auxilium Remotum', han desarticulado una organización criminal itinerante responsable del asalto a viviendas de ancianos en situación de vulnerabilidad. Se han esclarecido hasta el momento 10 robos, cometidos entre julio y agosto en la provincia de Cádiz, si bien la voracidad delictiva de estos desalmados era tal, que se tiene constancia de su actividad en las provincias de Madrid, Toledo, Zaragoza, Segovia, Burgos, Sevilla y Córdoba.

Se hacían pasar por técnicos del Servicio de Teleasistencia, realizando llamadas de cribado a los usuarios del sistema, para acceder a los domicilios con la excusa de cambiar dispositivos que estaban dando supuestos fallos de cobertura. Las detenciones se han realizado en Chiclana de la Frontera, donde habían establecido su base de operaciones estival, en un chalet alquilado durante los meses de julio y agosto. Para el esclarecimiento de los hechos investigados ha sido fundamental el intercambio de información con la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de la Comisaría Provincial de Cádiz, cuyos agentes estuvieron presentes en la explotación. A los tres detenidos, dos hombres y una mujer, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y hurto en casa habitada.

La operación

La operación se inició en la tarde del pasado 31 de julio de este año, después de que una vecina de Barbate de 79 años de edad, que se encontraba en su domicilio acompañada de su hijo discapacitado, sufriera la visita de una persona que se identifica como técnico del servicio de teleasistencia domiciliaria, que debía realizar unas comprobaciones en el domicilio debido a unos fallos de señal, que supuestamente estaban dando los aparatos.

Cabe decir que, si bien el aspecto de esta persona no se correspondía con el de los técnicos que en otras ocasiones se habían personado en el domicilio, la visita se había visto precedida de sendas llamadas en las que un supuesto operador, realizaba una serie de preguntas adecuadas en tono educado y culto y con un conocimiento de los procedimientos que disiparon cualquier sospecha que en principio pudiera albergar la octogenaria.

Tras realizar una serie de preguntas sin mayor trascendencia, la persona que accedió al domicilio le dijo a la señora que debía inspeccionar las distintas habitaciones, alegando interferencias en la señal, solicitando a la mujer que sacara de la estancia todos los objetos metálicos que hubiera en la habitación, momento en el que la señora sacó dos pequeños joyeros. En ese momento, el supuesto técnico, acercó un billete a un supuesto escáner que en seguida emitió un pitido, diciéndole a la señora que debido al hilo metálico de seguridad, los billetes también interferían en la señal, por lo que de igual forma iba a trasladar a la cocina tanto las joyas como el dinero.

A partir de ese momento la propietaria del domicilio comenzó a recelar. El falso técnico alegó que debía bajar al coche a por unas pilas para el mando del sistema, saliendo del domicilio de forma apresurada. La señora pudo comprobar en ese momento que este hombre se había llevado tanto las joyas, como un sobre con 3.600 euros que era todo el dinero que tenía en casa, por lo que de manera inmediata salió tras el joven gritando que la habían robado. Sus gritos alertaron a los vecinos que salieron siguiendo al joven, a tiempo de ver cómo montaba en un turismo donde le esperaban otras personas.

Esa misma tarde, la Guardia Civil desplazó al domicilio a un equipo de Policía Judicial para tomar huellas y recabar las correspondientes testificales, convirtiéndose desde el minuto 1, en prioridad para todos los miembros del Puesto de Barbate.

Después de numerosas investigaciones y seguimientos, así como de innumerables rastreos en busca de procedimientos similares, los guardias civiles del Área de Investigación de Barbate, localizaron varias denuncias similares que se habían presentado en distintas localidades de la provincia, las cuales fueron atendidas en comisarías de Policía Nacional.

Las investigaciones llevaron a identificar a J.C.D.S. natural de Madrid y de 29 años de edad, como la persona que accedió al domicilio. A partir de aquí se sucedieron los servicios y vigilancias hasta ubicar el chalet que habían alquilado como base de operaciones estival, vehículo de alquiler utilizado y personas que lo acompañaban.

De igual forma los investigadores pudieron conocer que habían extendido sus actividades a provincias como Madrid, Toledo, Zaragoza, Segovia, Burgos, Sevilla y Córdoba. Por todo ello y ante la gravedad de los hechos investigados, se solicitó del titular del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Barbate el correspondiente mandamiento de entrada y registro, siendo efectuado en la mañana de hoy día 27 de agosto, procediéndose a la detención de 3 personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, estafa y hurto en casa habitada. Se han incautado unos 3000 euros en efectivo, dos vehículos, así como joyas y bisutería pendiente de identificación.

La Operación «AUXILIUM REMOTUM», ha permitido el esclarecimiento, hasta el momento de 10 hurtos cometidos en distintas viviendas de la provincia de Cádiz, si bien a partir de ahora no es descartable que se les pueda imputar otros hechos cometidos en otras ubicaciones. De igual forma no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.