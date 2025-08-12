La Policía investiga robos en casas de mayores por parte de falsos técnicos de la teleasistencia

Agentes de la Policía Nacional están investigando varios casos recientes de estafa y hurto cometidos en diferentes localidades de la provincia de Cádiz, donde personas de avanzada edad han sido víctimas de falsos técnicos o supuestos trabajadores de entidades públicas que, tras ganarse su confianza, accedían a sus domicilios para sustraer dinero y joyas.

Los hechos investigados se han producido en Rota, San Fernando y Cádiz capital en las últimas semana.

En todos los casos, el modus operandi ha sido similar. Las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que un supuesto operador de teleasistencia o trabajador de la Junta de Andalucía les informaba de una incidencia o de la instalación de un dispositivo en su vivienda. Posteriormente, un individuo se presentaba en el domicilio, accedía al interior con diversas excusas técnicas y, mediante engaño, lograba que las víctimas entregaran dinero, joyas o abrieran lugares donde guardaban sus ahorros.

Casos recientes

En Rota, una mujer recibió dos llamadas de un falso operador de teleasistencia que alegaba problemas en la línea del aparato instalado en su vivienda. Minutos después, un hombre accedió al interior argumentando que debía solucionar una incidencia técnica causada por elementos metálicos. Así, logró que la víctima colocara una caja con 300 euros en el fregadero y depositara sus joyas, que posteriormente sustrajo antes de huir.

En San Fernando, una mujer fue contactada por teléfono por un hombre que decía trabajar para la Junta de Andalucía. Este le aseguró que iban a instalar un dispositivo telemático gratuito para mayores de 65 años. Más tarde, otro individuo se presentó en su casa, y tras realizar falsas comprobaciones en los enchufes, aprovechó que la víctima se quedaba sola para llevar a cabo el hurto.

En Cádiz capital, una mujer y su hija fueron engañadas por un hombre que se hizo pasar por técnico de teleasistencia. Con la excusa de que las joyas interferían en el funcionamiento del aparato, convenció a la víctima para que se las quitara y las colocara junto a una suma de dinero. Aprovechando un descuido, el presunto autor se apoderó de ambos efectos y huyó.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de extremar las precauciones y no permitir la entrada en el domicilio a personas desconocidas sin verificar previamente su identidad y la legitimidad de su visita.

Ante cualquier duda, ha recomendado contactar directamente con la empresa de teleasistencia o la institución que supuestamente envía al técnico, así como llamar al 091 para informar de cualquier situación sospechosa.