A vueltas con el mantenimiento urbano y la limpieza de Cádiz: «Hay margen de mejora»

Junto a los problemas de los autobuses, la limpieza está siendo desde hace meses uno de los temas estrella en la ciudad de Cádiz. La situación de las calles gaditanas, que no es la mejor ni mucho menos, es fruto de la queja y también el debate. Una cuestión que ni mucho menos es nueva y que la vienen sufriendo los gaditanos desde hace años (sí, en plural) pero que ahora se utiliza como arma política de manera casi constante ante un equipo de gobierno que recuerda su estado actual, atado de pies y manos a un pliego de limpieza heredado y a todas luces insuficiente.

En este sentido, Bruno García, alcalde de Cádiz, recuerda una vez más que no, que la ciudad no está como él quisiera. «Evidentemente hay margen de mejora. Cuando ha estado mejor lo he dicho pero también he recordado en más de una ocasión que hay cosas por mejorar».

En este sentido, el edil gaditano destaca que «cuando llegamos el estado de dejadez de la ciudad era total». Fue entonces cuando se planteó no solo la situación de la limpieza sino del mantenimiento urbano de Cádiz. Lo que se estropeaba y o se rompía, virtud al vandalismo, ahí se quedaba. El Ayuntamiento entonces estudió que la ciudad necesitaba nada más y nada menos que 6 millones de euros para su mantenimiento. «Abordamos entonces un cambio en el pliego de contratación del mantenimiento urbano. Un nuevo pliego que pasó de 1,2 millones de euros a los 2,7, más del doble. De esa cantidad una parte va destinado al plan de actuación que se va a llevar a cabo en los diferentes barrios de la ciudad«, explica el alcalde.

Con todo, y volviendo a la limpieza, el equipo de gobierno no se plantea una rescisión del contrato. «Si yo tuviera que afrontar otro contrato lo haría de otra manera, pero no es esa situación. No voy a estudiar esa hipótesis. Tengo unos condicionantes, una maquinaria y una empresa y tratamos que en este contexto y con los elementos que hay se vean mejores resultados, haciendo que la empresa haga el mayor esfuerzo posible».

«En algunos momentos hemos visto que la limpieza mejora y otros no tanto, nosotros estamos apretando todo lo que podemos. Está claro que ahora mismo hay margen de mejora claramente«, reconoce García.

Ayudas sociales que superan los 30.000 euros

En esta Junta de Gobierno Local también se ha aprobado el convenio que se va a firmar con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del programa de Formación Abierta Aula Mentor que se imparte desde el año 2021.

En materia urbanística se ha aprobado una licencia de obras para la reforma de cinco viviendas y dos locales en la calle Hospital de Mujeres, 13; una calificación ambiental, así como un aplazamiento de la orden de ejecución de obras de seguridad para la finca de Bajada de Escribanos, 1.

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 30.594,08 euros, de los que 24.882 euros son para 79 ayudas de emergencia social; 1.725 para 5 ayudas económicas familiares; 1.415 euros para 29 ayudas para el pago de la luz; y 2.570 para 30 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz y 9 ayudas de cobertura energética anual.

Más temas:

Millones

Cádiz