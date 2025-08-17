Cádiz impulsa un servicio de tarde para la limpieza de los espacios verdes de la ciudad

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 17/08/2025 a las 12:33h. Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Parques y Jardines que dirige la concejala Loli Pavón, ha puesto en marcha esta semana el servicio especial de tarde para la limpieza y el mantenimiento de los parques y jardines.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Pavón ha señalado que ésta es una de las mejoras que se ha incluido en el concurso de Parques y Jardines, que fue adjudicado a la UTE formada por Ingeniería y Diseños Técnicos e Ituval. Esta empresa comenzó a realizar su servicio a finales del mes pasado.

Así, ha indicado que, hasta ahora los operarios sólo realizaban la limpieza durante la mañana, mientras que ahora hay dos nuevos peones que se encargan de llevar a cabo esta tarea de lunes a viernes por las tardes y, también, para atender cualquier emergencia que pueda darse.

El contrato de Parques y Jardines tiene un presupuesto anual de 3,6 millones de euros, frente a los 2,4 que había anteriormente. Entre las mejoras que trae consigo, según ha afirmado la edil, está el aumento de la plantilla de 54 a 60 personas, «lo que garantiza una atención mas eficiente, ya que las nuevas incorporaciones van a tener un perfil mas especializado».