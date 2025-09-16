Vídeo: Así son los entresijos del South Series Festival

El Palacio de Congresos de Cádiz se convierte, por tercer año consecutivo, en pequeña gran casa del mundo de las series nacionales e internacionales. Lo que fue en su día la antigua fábrica de tabaco se convierte en un lugar ideal para que centenares de profesionales desempeñen su labor durante los días en los que tiene lugar el South Series Festival.

Porque aunque la programación del certamen dura solo seis días, todo lo que concierte se extiende más de una semana en cuando a preparación de la logística del evento y posteriormente el desmontaje de todo. Un Palacio de Congresos gaditano que para esta edición sigue siendo importante pero no tanto como en las dos anteriores.

Y es que las obras a las que está siendo sometido su interior han reducido la actividad del South en el edificio de la Plaza de Sevilla. Todas las proyecciones del festival se han trasladado al Teatro Falla y al Tía Norica, por lo que se puede decir que el certamen está dividido en partes, aunque ha ganado con el templo de 'los ladrillos coloraos' como corazón cada noche del festival, gracias a la alfombra roja y a las galas que cada noche acoge.

Sin olvidar que cada mañana la playa de La Caleta acoge el 'photocall' donde posan los elencos de las series y los protagonistas de cada jornada, el Falla se ha ganado por derecho propio un papel predominante en esta cuarta edición del South Series.

Sala de prensa del South l.v.

No obstante, el papel del Palacio de Congresos sigue siendo relevante con el trabajo de los medios de comunicación y el personal que desempeña su labor a cargo del festival. Nada más entrar en el edificio se encuentra el 'village', lugar que ejerce de cafetería y restaurante en la planta baja y donde los profesionales tienen un tiempo de descanso.

La primera planta acoge la sala de prensa donde cada jornada las diferentes producciones ofrecen las ruedas para los medios de comunicación. Lugar donde también se imparten las 'master class'.

Sin embargo, el corazón de South está en la segunda planta donde el hervidero del trabajo de periodistas y medios de comunicación es constantes. Diferentes 'sets' de radio, televisión y lugares para realizar entrevistas, además de sitios donde poder establecer relaciones profesionales. La segunda planta del Palacio de Congresos es el corazón del festival, donde muchos actores, artistas, guionistas, directores y productores tienen la oportunidad de ser entrevistados, a la par que estrechar relaciones con otros proyectos.