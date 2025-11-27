Luna Fría: cuándo y dónde observar la última gran Superluna del año en Cádiz

La próxima Superluna, la Luna Fría o de las Noches Largas, la última gran luna llena que habrá este año 2025 se podrá ver desde la provincia de Cádiz la tarde noche del 4 de diciembre hasta el 5 de diciembre. Según ya adelantan los expertos en este fenómeno su máximo esplendo será a las 00.14 horas del ya 5 de diciembre.

Aunque comúnmente se conoce como Superluna a este fenómeno de ver al astro como más grande o brillante. En este caso al ser la última del año y coincidir además con el mes de diciembre se le llama también Luna Fría o Luna de las Noches Largas (debido al cambio de horario de este periodo estival y su menor tiempo de luz). Además como a veces también se produce en el solsticio muchas culturas ven en esta 'cita' un momento de simbolismo y tradición.

¿Por que se le llama Luna Fría o Superluna?

La Superluna se produce porque la luna en su estadio de llena coincide con el momento en que el satélite natural está más cerca de la Tierra gracias a su órbita elíptica. Por eso es 'super'. Se hace y percibe más grande y tiene más luz de lo habitual. Se dice que de media cerca de un 7 por ciento más grande y hasta un 15 por ciento más brillante.

En cuanto al nombre de Luna Fría, es por su tradición con las viejas culturas de América que ponían nombre a las diferentes lunas según se manifestaran y las podía ver. En este caso es porque al ser la de diciembre era la más fría.

¿Y en Cádiz? ¿Dónde se podrá ver este espectáculo que nos brinda el cielo? Pues si no hay probabilidad de cielo nuboso se podrá divisar desde cualquier punto que normalmente tenga un buen 'balcón' al cielo. También se disfrutará en mayor medida en aquellos espacios que tengan menos contaminación lumínica.

En cuanto a la ubicación, para disfrutar la noche del 4 al 5 de diciembre a partir de las 00.15 horas se deberá mirar hacia el oeste. Lo ideal es cuando sale o se pone porque es cuando se pone más brillante. Pero según avance, el consejo es mirar hacia el este cuando aparece por el horizonte como cuando se pone el sol. Así que cualquier punto que tenga esta latitud será el más idóneo en Cádiz para poder divisarla con mayor visión.

Además será una ocasión única ya que la Luna de este 4 de diciembre será una de las más cercanas de todo el periodo 2023–2027, con una distancia Tierra-Luna de aproximadamente 356.864 km. Una oportunidad para disfrutar de un espectáculo en el cielo que, sin duda, y si las nubes lo permiten, tendrá una estampa inolvidable sobre el mar en Cádiz.