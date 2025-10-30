Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio paralizan el pleno del Ayuntamiento de Cádiz

Las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio han vuelto a trasladar sus protestas durante la celebración del pleno ordinario del mes de octubre, al igual que ocurriese el pasado mes de septiembre. Durante el debate del quinto punto de la sesión, relativo al inicio de expediente al inicio de un procedimiento de revisión de oficio del suministro de seis autobuses urbanos afectados al Servicio de Transporte urbano de la ciudad.

Tras más de una hora de protesta, los concejales del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana han decidido abandonar el pleno. Tras la salida de la oposición, las trabajadoras han decidido abandonar el salón plenario. La portavoz del equipo de gobierno, Maite González, ha mantenido una comunicación con los portavoces de la oposición, quienes han mantenido su postura de abandonar el pleno. Finalmente, el alcalde ha tomado la decisión de continuar con el pleno, pero solo se han aprobado los puntos propuestos por el equipo de gobierno, mientras que se han retirado los del PSOE y los de AIG.

Concejales del PSOE y AIG se marchan del pleno Antonio Vázquez

Las empleadas piden al equipo de gobierno que municipalice el servicio y que suspenda el contrato existente con la empresa Óbolo, a la que acusan de «pirata».

Protestas de las trabajadoras del Ayuntamiento de Cádiz Antonio Vázquez

Cabe destacar que la propia empresa quiso llegar a un acuerdo para la «resolución de mutuo acuerdo» del contrato solo un mes de después de que se iniciara. Los trabajadores denuncian que en la primera nómina han cobrado un sueldo de apenas 15 o 20 céntimos, una cuestión que Óbolo achacó a un error informático. Además, la empresa afirmó que no podría afrontar el complemento de 200 euros que el Ayuntamiento acordó con la anterior empresa concesionaria. No obstante, un día antes de la celebración del pleno, la empre comunicó al Ayuntamiento y al comité de empresa su intención de abonar todos los conceptos incluidos en los acuerdos que asumió al firmar el contrato.

Ha sido durante el cierre del debate por parte del alcalde, Bruni García, cuando las trabajadoras han interrumpido el pleno expresando que «estamos hartas» y denunciando que «nos ha metido la peor empresa, mes tras mes desde ha empezado. Una empresa pirata, denunciada en El Puerto», y ha señalado que «estamos hartas de empresas privadas».

«Si esto no se arregla, vamos a la huelga», han señalado. Las trabajadoras quieren hechos y no palabras, «que se las lleva el viento. ¿Dónde está el alcalde más social? Nos han abandonado».

A las protestas de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio se han sumado los empleados de EMASA, la empresa municipal de aparcamientos, que han pedido la dimisión del concejal José Manuel Verdulla por la paralización del convenio colectivo.

El pleno se ha visto paralizado durante más de una hora y las trabajadoras afirman que continuarán con las protestas hasta que el servicio no se municipalice. Por parte del Ayuntamiento, el alcalde les ha transmitido que el día 3 de noviembre la empresa tendrá que responder a todos los requerimientos enviados desde el Consistorio.

