El alcalde de Cádiz responde a la «pillada» de AIG en el pleno: «Su único interés es reventar las cosas»

El pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Cádiz dejó momentos de tensión durante las reivindicaciones de los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio, que reclaman al equipo de gobierno que suspenda el contrato con la empresa Óbolo, y su deseo que desde el Consistorio se municipalice el servicio.

Cabe destacar que la propia empresa quiso llegar a un acuerdo para la «resolución de mutuo acuerdo» del contrato solo un mes de después de que se iniciara. Los trabajadores denuncian que en la primera nómina han cobrado un sueldo de apenas 15 o 20 céntimos, una cuestión que Óbolo achacó a un error informático. Además, la empresa afirmó que no podría afrontar el complemento de 200 euros que el Ayuntamiento acordó con la anterior empresa concesionaria. No obstante, un día antes de la celebración del pleno, la empre comunicó al Ayuntamiento y al comité de empresa su intención de abonar todos los conceptos incluidos en los acuerdos que asumió al firmar el contrato.

No obstante, las trabajadoras quisieron mostrar su lógico cabreo y descontento con esta situación. Mientras la tensión aumentaba en el salón plenario, un micrófono se quedó abierto y se pudo escuchar por la retransmisión de Onda Cádiz la conversación que mantenían varios concejales de Adelante Izquierda Gaditana (AIG). Se puede escuchar al portavoz David de la Cruz y a Helena Fernández decir frases como: «Que se suspenda el Pleno, que es lo que queremos», «que se lo coma él la solución», «¿Tú sabes lo que sería suspender el Pleno por esto? Eso es lo que estamos queriendo, cojones».

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha querido responder a la oposición afirmando que «es de las cosas de las que uno se retracta sin decir nada». «Se les vio la actitud y lo que había detrás», ha lamentado.

Ha criticado que «ellos dicen que su modelo es la municipalización, que como frase está bien», pero «va absolutamente en contra de los hechos», porque «ellos son capaces de decirte que están en el modelo de municipalización y venirte aquí dos meses antes de las elecciones con un pliego de 15 euros la hora».

«Lo de ayer es la prueba de su cinismo y que su único interés es reventar las cosas. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Yo ayer le dije claramente, no me iba a suspender el pleno en ningún momento», ha señalado. El alcalde de Cádiz ha explicado que «me parece lógico que se manifiesten» y que «en ningún momento iba a cortar» las protestas de los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio.

«En el vídeo se ve cómo ellos quieren que se corte el pleno, a ver si eso genera un desastre del Gobierno, perfecto, ahí quedan ellos», ha comentado.

«Si yo hubiera podido parar el pleno, lo hubiera hecho»

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha querido explicar lo acontecido en el pleno del jueves y las frases que se le escucharon. «No se podía permitir que el alcalde condenara a las trabajadores a que sigan cobrando 5 o 13 céntimos en la nómina».

«De cualquier forma había que impedirlo, yo se lo planteé al alcalde y a la oposición, y si yo hubiera podido parar el pleno, lo habría hecho«, apunta.

La formación afirma que el equipo de gobierno debería municipalizar el servicio, ya que «las cuentas del Ayuntamiento están saneadas». Además, «cuando nosotros municipalizamos el servicio de playas, nos denunciaron tanto el PP como el PSOE, y ahora nosotros lo que pedimos como oposición es que sí se municipalice». Por otro lado«, nosotros llevamos a cambio el objeto social de Procasa para que se pudiera municipalizar a través de la empresa pública».

«Yo no los puedo echar»

El alcalde ha explicado la situación de los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio. Según ha señalado, «han pasado dos cosas: la primera es que no han pagado bien las nóminas, y eso no tiene pase ninguno, es un incumplimiento que no vamos a dejar pasar. Por otro lado, el acuerdo en el SERCLA (el complemento de 200 euros) es un añadido, no es algo por lo que yo le pueda sancionar».

En cuanto a las medidas que puedan adoptar las trabajadoras, ha afirmado: «entiendo que las tomen», en referencia a una posible huelga, y ha añadido: «yo estoy a favor de que se produzca la solución».

Bruno García ha recordado que, al asumir el gobierno, «teníamos que tomar una decisión: replicar el pliego anterior del otro equipo de gobierno, que aprobaron dos meses antes de las elecciones, o sacar uno nuevo que mejorase las condiciones, y comenzamos a andar en este camino».

El Ayuntamiento, ha explicado, «llegó a un acuerdo con la empresa anterior en el SERCLA», y a través de los presupuestos «lo dotamos económicamente». Posteriormente, «sacamos un pliego a 20 euros la hora que se resuelve con la empresa Óbolo. Cuando se presenta y gana técnicamente, yo no los puedo echar». En este sentido, ha matizado: «entiendo que los ciudadanos no sepan cómo funciona un contrato público, y ayer sobrevolaba la idea de que nosotros elegimos la empresa, pero eso no es así. Yo no puedo echarla».

El alcalde ha señalado que la empresa ya ha incurrido en un primer incumplimiento con el pago de la primera nómina, y que «nosotros no podemos permitir que ellos se vayan como quieran», motivo por el cual rechazaron la propuesta de Óbolo de poner fin al contrato. Aun así, ha precisado que, aunque existe un compromiso escrito para garantizar su cumplimiento, «cuando haya un incumplimiento que permita a los funcionarios poder acreditar que está fallando, los podremos sacar, pero a día de hoy, a esta hora, legalmente no los puedo echar».

