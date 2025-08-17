Cara y cruz en la ayuda a domicilio en Cádiz: récord de usuarios y falta de seguridad para las trabajadoras

El número de personas atendidas en situación de dependencia continúa en aumento en la provincia gaditana. Por tercer año consecutivo, cada vez son más los gaditanos que, por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, necesitan la atención de otra persona para su cuidado personal, las tareas domésticas o la movilidad. Por primera vez, se ha superado la barrera de las 40.000 personas dependientes: 40.704 beneficiarios, que reciben un total de 58.272 prestaciones.

De esta manera, se confirma la tendencia al alza en uno de los pilares de la política social. En lo que llevamos de 2025, 1.148 personas se han dado de alta en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) respecto al año anterior, cuando se atendieron a 39.556 dependientes, y se han otorgado 2.163 nuevas prestaciones. Conviene recordar que un mismo beneficiario puede recibir más de una ayuda.

Una de las patas más importantes de la atención a la dependencia es, sin lugar a dudas, el servicio de ayuda a domicilio (SAD). Esta prestación permite a las personas dependientes continuar en su entorno habitual en lugar de ingresar en residencias, ya que personal cualificado les presta atención en su propio domicilio. Las intervenciones abarcan desde las tareas domésticas o del hogar —preparación de la comida, lavado de ropa o planchado, limpieza de la vivienda...— hasta el cuidado personal o la movilidad.

Según los datos de la Junta de Andalucía, el 49% de los beneficiarios de la dependencia, un total de 20.302 personas —732 más que en 2024—, cuentan con este servicio que mejora notablemente la calidad de vida de los usuarios. Además, en el primer semestre de 2025 se han resuelto 3.671 ayudas del Servicio de Ayuda a Domicilio, dado que una misma persona puede recibir más de una prestación, por ejemplo, ayuda para la higiene personal, asistencia en tareas domésticas y apoyo en la movilidad.

El Servicio de Ayuda a Domicilio también actúa como un «potente motor de generación de empleo, en su mayoría mujeres», según indicó la Junta de Andalucía, que ha mejorado la situación laboral del sector con la subida de la tarifa por hora tras más de «13 años congelada». De esta manera, el precio por hora que paga la administración a las entidades prestadoras del servicio ha pasado de 13 euros a 16,63 euros, lo que significa un incremento del 28% desde 2019.

Este incremento se enmarca en la línea de trabajo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que pretende una subida progresiva y paulatina para reforzar este servicio y contribuir tanto a la «sostenibilidad del sector» como a la «calidad del empleo» generado en la comunidad. En Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio ocupa a más de 40.000 personas y cuenta con más de 169.000 usuarios, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma que más servicio presta. Además, representa el 47% del total de este servicio en toda España.

Andalucía reclama al Estado cumplir con la financiación de la Dependencia

El Gobierno de España no hace los deberes de las políticas sociales de Dependencia en Andalucía. Según la Junta de Andalucía, el Estado incumple con la «obligación de financiar el 50% del sistema de dependencia en Andalucía que marca la ley» y adeuda a la comunidad autónoma 5.037 millones de euros desde 2019. Durante 2025, la Junta financia el 68,09% del sistema de la dependencia, con una inversión de 1.587 millones de euros, frente a los 743 millones que aporta el Gobierno central, según apunta el Gobierno andaluz.De esta forma, Andalucía, que cuenta con una cifra récord de 302.871 beneficiarios y 455.031 prestaciones, destina 7.696,35 euros por persona atendida. Por otra parte, en cuanto a la inversión por persona potencialmente dependiente, Andalucía, con 1.997 euros, se situó en 2024 por encima de la media española, fijada en 1.968 euros.

Según señala la Junta, son cifras que explican «la magnitud del sistema de dependencia de Andalucía, frente a los del resto de España, y ponen de relieve el esfuerzo inversor del Gobierno de Andalucía que, año tras año, incrementa su aportación económica al sistema pese a la infrafinanciación que soporta». En este sentido, la Junta reclama al Ministerio de Hacienda la firma del mismo convenio por el que abonará al País Vasco el 50% de la dependencia y que niega a Andalucía: «El PSOE ha votado en el Parlamento a favor de mantener los privilegios al País Vasco, derechos que se le niegan sistemáticamente a las andaluzas y andaluces», respondió la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ante las reclamaciones de la parlamentaria socialista Verónica Pérez a finales del pasado mes de junio. Según el PSOE-A, Andalucía es la comunidad que más financiación recibe en DependenciaEn contraposición, el PSOE-A defendió que el «Gobierno de España ya financia el 40% de la dependencia en Andalucía», una comunidad autónoma que, según los socialistas andaluces, es la que «más financiación recibe y está en los porcentajes más altos de cofinanciación con el objetivo de alcanzar el 50%» por parte del Gobierno. El PSOE- A aseguró que «no es un problema de financiación, sino de gestión», ya que hay comunidades que «con menor porcentaje de financiación estatal tienen menores tiempos de espera» como es el caso, según detallaron, de Navarra, con un 16,01% y 204 días de espera media; País Vasco, con un 16,05% y 128 días de espera; o Valencia, con un 22,29% y una espera de 312 días de media. Según los datos citados por el partido socialista andaluz, el 2024, la Administración General del Estado destinó «85,6 euros por habitante en Andalucía, mientras que en el conjunto de comunidades autónomas es de 71,5 euros».

«No podemos ir a trabajar con miedo»

El asesinato de Teresa a manos del marido de una mujer, a la que cuidaba desde hace varios años, en una aldea de O Porriño (Pontevedra) ha consternado a las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio del resto de España y ha puesto de relieve la necesidad de cambiar los protocolos después de que Teresa solicitara a la empresa un cambio de domicilio por acoso sexual en la vivienda en la que fue asesinada. Y que fue denegado porque tenía «una función social que cumplir».

En Cádiz, las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio se encuentran abatidas e indignadas porque «cualquier día nos puede pasar a nosotras». Eva Méndez es la delegada sindical (UGT) de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz y lleva 30 años a sus espaldas en el sector. Tal y como han hecho sus compañeras en otros puntos de la provincia, la delegada sindical denuncia la «falta de un protocolo de protección» y pone de manifiesto el «riesgo que asumimos las auxiliares» cada vez que se desplazan a una vivienda para prestar el servicio y desconocen «lo que se van a encontrar» de puertas para dentro.

«Necesitamos un protocolo en condiciones para que una se sienta segura al ir a trabajar. No podemos hacerlo con miedo», afirma Eva Méndez, quien pone el foco, no solo en la evaluación de posibles riesgos de la persona beneficiaria de la prestación, sino sobre todo en el entorno familiar: «A mí me mandan a un servicio a bañar una señora y yo voy a bañar a la señora, pero yo no sé cómo está el marido». Son las propias auxiliares a través de grupos de WhatsApp las que se avisan y se ponen en alerta en el caso de que sea necesario cuando reciben un servicio nuevo.

«En Cádiz no ha pasado ninguna incidencia grave, no ha habido una agresión física en este aspecto; pero la prevención tiene que estar ahí para que no suceda», reconoce Eva Méndez, quien siente que su gremio son las grandes «olvidadas». Sin embargo, a pesar de no se han producido agresiones físicas, auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de Cádiz han solicitado un cambio de domicilio por haber recibido comentarios ofensivos por parte de la persona beneficiaria o su entorno familiar. «Pero la solución no es que se ponga a otra compañera porque va a pasar lo mismo; sino que tiene que ir la trabajadora social a reñirle».

Según denuncia la delegada sindical de UGT, recientemente se ha procedido a la suspensión del servicio de ayuda a domicilio a un hombre de 97 años por «acoso sexual» a una auxiliar que acababa de empezar. «Gracias a Dios, en ese caso se hizo bien, se le suspendió y la auxiliar no volvió a ir».

Nuevo contrato de la Ayuda a Domicilio de Cádiz

El pasado 22 de mayo se aprobó en un Pleno extraordinario la adjudicación de tres grandes contratos para la ciudad: el de Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines y el de Servicio de Ayuda a Domicilio. Este último servicio fue adjudicado a la empresa Óvolo por un importe 9,35 millones de euros anuales. «El coste anual con el último contrato del anterior equipo de gobierno era de 3,9 millones de euros en el año 2022 y, mientras se iba a pagar en el pliego que quedó desierto la hora a 15,61 euros, ahora se llegará hasta los 20,50 euros», destacó Pablo Otero, Coordinador Área de Desarrollo Social, Presidencia y Relaciones Institucionales, Delegación de Asuntos Sociales y Familia.

Por su parte, Bruno García aseguró que «este contrato redundará en un mejor servicio tanto para las personas usuarias como para los trabajadores y trabajadoras, que tenían con el anterior pliego unas condiciones muy precarias».

Eva Méndez, a pesar de que abogue por la municipalización del servicio, pone en valor la subida salarial de aproximadamente 200 euros que se va a ver reflejada en su nómina y en la de las 350 auxiliares que hay en Cádiz («Y faltan trabajadoras. Hay altas que no se dan porque no hay personal»). «A partir de agosto nos suben el sueldo y bajamos a 37 horas, pero a ver qué pasa con la empresa nueva», expresa la delegada sindical, que desea una municipalización del servicio de ayuda a domicilio que no llegó con el anterior equipo de gobierno y no llegará tampoco con el actual.

La adjudicación a la empresa que también presta servicio en El Puerto de Santa María desde mayo de 2024 fue aprobada por los votos a favor del PP y la abstención de una oposición que reclama municipalizar ante las actuales posibilidades económicos. En respuesta, el alcalde de Cádiz fue tajante: «si querían la municipalización del servicio, por qué no lo hicieron en 8 años», se preguntó.