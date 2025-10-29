El South International Series tiene tres ofertas de ciudades para dejar a Cádiz sin festival

El futuro de South International Series de Cádiz sigue en el aire. A pesar de los reiterados mensajes por parte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz de su deseo de que el festival se celebre en tierras gaditanas, Womack, grupo empresarial productor del evento, ha informado este miércoles que «se encuentra a la espera de que se produzca una esperada reunión con el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, así como con la Junta de Andalucía: un encuentro que la empresa califica de clave para garantizar la continuidad en la ciudad, como es deseo de la misma».

Además, en un comunicado advierten de que «ha recibido propuestas en firme de tres ciudades españolas para acoger las próximas cinco ediciones de South, aunque, pese a ello, la organización mantiene en pausa esas conversaciones, ya que su prioridad sigue siendo la continuidad del festival en Cádiz». Cabe recordar que Málaga fue una de las ciudades que se ha interesado por acoger el festival a partir del próximo año. En el escrito reconocen ofertas internacionales recibidas procedentes de México y Miami, donde «el festival ha despertado un gran interés».

La organización expresa que, «sin un compromiso público sólido, resulta imposible articular una financiación acorde a las necesidades y expectativas de un festival del nivel que South ha demostrado alcanzar». Señalan que, en solo tres ediciones y «con una aportación pública muy inferior a la de otros festivales audiovisuales de Andalucía», el certamen había evidenciado su éxito mediante hitos como «el impacto socioeconómico sobre la ciudad», «la amplia cobertura de la prensa nacional e internacional», «la respuesta ciudadana llenando salas» o «la masiva afluencia de la industria audiovisual».

También trasladan que, en la última edición, Womack se había visto obligada a inyectar financiación propia extra para compensar «el déficit de apoyo institucional», puesto que en 2025 el patrocinio público se había limitado a «800.000 euros», una cifra muy por debajo de «los 1,5 millones de euros de 2023» o «los 1,4 de 2024», cantidades contrapuestas al presupuesto de «al menos 2,3 millones, mínimo necesario para garantizar la viabilidad del festival».

La organización añade que «solo con un apoyo económico de las instituciones como el de la primera edición» sería posible que Womack lograra que el festival siguiera creciendo, en Cádiz y al nivel esperado.

La Junta «va a seguir apostando» por el South

El pasado 14 de octubre, durante un acto en Cádiz, la secretaria general de Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, afirmó que «va a seguir apostando» por eventos como el South Series o la SailGP para que Cádiz acoja futuras ediciones de estos dos espectáculos.

En cuanto al futuro del South, la secretaria general de Turismo de la Junta, destacó que se trata de un evento que «nos trae una visión diferente y un acercamiento a todo lo que es la oportunidad del cine a través del turismo», y lo más importante, existe una «intención de la Junta de seguir apostando por el festival» para que se celebre en Cádiz.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz también se ha apostado por la continuidad del festival. El primer teniente de alcalde Consistorio, José Manuel Cossi, destacó semanas atrás que «el compromiso es total de la ciudad y el alcalde para que el festival pueda continuar en la ciudad. Agradecemos a Womack y tratamos de darle máxima garantía con los problemas habituales que nos encontramos con la financiación. El compromiso era de 3 años y lo que vamos a trabajar para que aquí siga en los próximos porque Cádiz es la casa del South. Tenemos que trabajar de la mano con la Junta de Andalucía porque ha sido fundamental para que esté aquí y siga aquí. El compromiso es total del Ayuntamiento y la Diputación para que el festival continúe«.