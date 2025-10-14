La Junta «va a seguir apostando» por la continuidad de la SailGP y el South Series en Cádiz

Cádiz ha sido en las últimas semanas escenario de grandes eventos. El último de ellos, la SailGP, tuvo una gran repercusión en la ciudad, con más de 100.000 personas disfrutando de la conocida popularmente como la 'Fórmula 1 del mar'. La emisión del Gran Premio de Andalucía-Cádiz ha llegado a 220 mercados internacionales, con una audiencia potencial acumulada de unos 300 millones de personas en todo el mundo. En 2023, la anterior edición, el impacto económico del evento alcanzó los 100 millones de euros, y las previsiones hablan de que una repercusión incluso mayor.

Otro acontecimiento reciente, e importante para la ciudad, fue la tercera edición del South Series, un festival que se va asentando poco a poco en Cádiz y que quiere ser un referente cultural en el ámbito de las producciones para la pequeña pantalla. En el año 2023, la organización firmó un contrato para tres años, ya cumplido con la última edición de 2025 celebrada en septiembre, por lo que su futuro, al igual que el de la SailGP, está en el aire.

A día de hoy no están confirmadas futuras ediciones del South Series ni de la SailGP, pero la Junta, principal patrocinador y valedor de estos dos eventos, «va a seguir apostando». Así lo ha confirmado este lunes en Cádiz Yolanda de Aguilar, secretaria general de Turismo de la Junta. Cabe destacar que la ciudad de Málaga se ha interesado para que el South se celebre en la Costa del Sol, con lo que supondría negativamente para para una ciudad como Cádiz perder un festival de esta importancia.

En el caso del South, cuenta con un presupuesto superior a los 2 millones de euros, y durante tres años consecutivos ha contado con la presencia de personajes nacionales del mundo de la televisión como Luis Tosar, María Adánez, Petra Martínez o José Luis Moreno, entre otros; y estrellas internacionales como Diane Kruger o Can Yaman. A su vez, la SailGP tiene un coste, solo para el Ayuntamiento de Cádiz, de 750.000 euros, cantidad a la que hay que sumar la aportación de la Diputación Provincial de Cádiz y la de la Junta de Andalucía, además de los 300.000 euros que cuesta la zona de entrenamiento Foiling Base para jóvenes regatistas. El Consistorio quiere que la 'Fórmula 1 del mar' vuelva a Cádiz, pero no a cualquier precio. Este año, por ejemplo, se instaló una grada en Santa Bárbara, que rebajó el coste en casi 100.000 euros a las arcas municipales.

Todas las administraciones confían y apuestan por la continuidad tanto del South Series como de la SailGP en Cádiz. «Ya se ha anunciado, en el caso de la SailGP, en la última celebración, que la apuesta continuaría», ha destacado Yolanda de Aguilar, quien ha hecho referencia a las palabras del consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, quien afirmó días atrás que «tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial estamos convencidos de los beneficios que trae una prueba de relevancia internacional como ésta para Cádiz; por eso hemos presentado nuestro compromiso a través de unas cartas de intenciones de las tres administraciones y ya tienen una propuesta económica en SailGP sobre la mesa; solo queda esperar que sea aceptada en los próximos días, para que puedan seguir disfrutando todos los ciudadanos de una nueva edición de la competición».

En cuanto al futuro del South, la secretaria general de Turismo de la Junta, ha destacado que se trata de un evento que «nos trae una visión diferente y un acercamiento a todo lo que es la oportunidad del cine a través del turismo», y lo más importante, existe una «intención de la Junta de seguir apostando por el festival» para que se celebre en Cádiz.

Un impacto económico superior a los 100 millones de euros

Tanto la SailGP como el South Series son eventos que sitúan a Cádiz como referentes internacionales de la cultura y el deporte. En 2023, un informe de transparencia de la firma Deloitte certificó que la competición de los catamaranes dejó en la ciudad hasta 93,7 millones de euros, lo que supuso un incremento del 77% con respecto a la edición anterior, que fue de 55,8 millones de euros. el gasto medio de los asistentes creció en un 16% y la presencia de turistas del resto de España y otros países aumentó un 6%. Se espera que las cifras de 2025 sean incluso superiores. Durante los días 4 y 5 de octubre, más de 100.000 personas disfrutaron del evento en Cádiz.

A su vez, la primera edición del South Series, según el estudio realizado por la propia organización del evento, que se llevó a cabo a través de la empresa Womack, tuvo un impacto económico global de 31,35 millones de euros, mientras que en 2024 fue de 12,5 millones de euros. El impacto mediático del la primera edición se fijó en casi 21 millones de euros, mientras que en la edición del 2024 se superaron los 50 millones de euros. Se vendieron para aquella edición n total de 20.000 entradas para los distintos pases de series que tuvieron lugar en la capital gaditana. Es decir, 20.000 personas visitaron Cádiz para la proyección de alguna de las series. En 2024 se superaron las 21.000 entradas.

Los retos y objetivos del turismo en Cádiz

Yolanda de Aguilar ha señalado que «en Cádiz tenemos la suerte de que en esa 'cogobernanza' que estamos llevando a cabo de colaboración público-pública y público-privada las cosas se están haciendo muy bien». Ha explicado que, tras analizar la situación del sector en las ocho provincias andaluzas, «Cádiz es un referente o un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas».

En cuanto a los objetivos de la Junta, ha afirmado que la principal apuesta es «la de lo local, la de la municipalidad», destacando la importancia de «seguir generando ofertas singulares que nos ayuden a recuperar los territorios, a recuperar el patrimonio y que podamos ofrecer nuestra singularidad al mundo sin perder nuestra esencia y nuestras tradiciones».

Aguilar ha subrayado que «eso lo permite el nuevo turismo que se da hoy» y que, especialmente en Cádiz, «se está apostando a través de los planes de sostenibilidad turística en destino» por la recuperación y mejora de zonas turísticas. Añadió que el gran reto actual es «que el turismo tenga la capacidad de acogida necesaria para que haya una correcta convivencia entre el turista y el ciudadano», algo que, según indicó, «se consigue incrementando la oferta y midiendo mucho los tiempos y los momentos».