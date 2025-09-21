Cultura y mar, un binomio que deja una lluvia de millones para Cádiz

Septiembre y octubre van a ser meses intensos en Cádiz. La ciudad se convierte en la capital de la cultura española durante varias semanas. Por otro lado, sus aguas serán el escenario de uno de los acontecimientos deportivos más espectaculares. La SailGP, el South International Series Festival, la regata Globe 40 o Cádiz Romana, en otros, atraerán a la ciudad a miles de turistas en las próximas semanas. Los hosteleros y comerciantes de Cádiz se frotan las manos, ya que si la climatología acompaña, importante, y si se superan los datos de años anteriores, previsible, a la Tacita de Plata llegarán más de 150 millones de euros.

El impacto económico de estas citas es notorio. Por ejemplo, la última edición de la SailGP dejó en la ciudad 93 millones de euros. Este resultado no solo refleja el gasto directo de los miles de asistentes en entradas, alojamiento, bares y restaurantes y transporte, sino también el efecto multiplicador que se genera en la economía local a través de proveedores, comercios y servicios vinculados de manera indirecta al evento. A ello se suma el impacto inducido, derivado del consumo posterior que realizan los trabajadores y empresas que participaron en la organización.

La patronal de Hostelería de Cádiz, HORECA, muestra su satisfacción y alegría ante esta amplia programación en la capital. «Estamos prácticamente en un agosto continuado», afirma su presidente, Antonio de María.

Aunque «ha bajado la cosa de lunes a viernes, porque es normal, ya no tenemos el turismo que teníamos antes», pero el «fin de semana siempre está todo lleno, sea invierno, sea verano, primavera, otoño». Señala que «todas estas cosas están aportando».

«Hemos tenido ahora el festival de series, ha empezado el Cádiz Romana, en unas semanas tenemos la SailGP... Cádiz se ve una ciudad divertida, culturalmente interesante», afirma. Además, «todo esto lo vive la población» ya que «puede ver las series en el Falla, puede ver en la ciudad todo el ambiente romano, en el Puerto tienes el ambiente náutico. Creo que Cádiz está ejerciendo de capital».

La SailGP dejó 93 millones en 2023

La competición náutica vuelve a aguas de Cádiz para la celebración del Gran Premio de España durante los días 4 y 5 de octubre. En este deporte, las embarcaciones compiten a lo largo de los meses en Dubái, Auckland (Australia), Sídney (Australia), Los Ángeles (Estados Unidos), San Francisco (Estados Unidos), Nueva York (Estados Unidos), Portsmouth (Inglaterra), Sassnitz (Alemania), Saint-Tropez (Francia), Ginebra (Suiza), Cádiz y Abu Dhabi. Los equipos van consiguiendo puntos y los tres mejores de la clasificación van a la final para disputarse la victoria del campeonato del mundo. Participan Australia, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca, España, Suiza y Estados Unidos.

El evento se ha ido consolidando en Cádiz con el paso de los años. En 2023, el último año en que la conocida como 'Fórmula 1 del mar' visitó la capital gaditana, la repercusión en materia económica fue muy destacada. Un informe de transparencia de la firma Deloitte certificó que la competición de los catamaranes dejó en la ciudad hasta 93,7 millones de euros, lo que supuso un incremento del 77% con respecto a la edición anterior, que fue de 55,8 millones de euros.

Todos estos equipos se alojan en los hoteles de Cádiz durante una semana, acuden a los bares y restaurantes de la capital y compran en las tiendas. No solo los deportistas, también los periodistas internacionales que cubren el evento, la propia organización de la SailGP, los asistentes llegados de otros rincones de la geografía española y mundial, etc.

Además, el gasto medio de los asistentes creció en un 16% y la presencia de turistas del resto de España y otros países aumentó un 6%. De acuerdo con el estudio, actividades como la hotelería, el transporte y la restauración experimentaron un importante aumento en sus ingresos gracias a la SailGP, registrando los asistentes un 16% más de gasto medio por persona. Un total de 98.000 personas, entre gaditanos y turistas, disfrutaron del espectáculo, de las cuales el 40% eran locales. Además, la participación de turistas nacionales y extranjeros aumentó un 30%.

Por otro lado, esta edición costará menos dinero al Ayuntamiento de Cádiz. El pasado mes de mayo, Andrew Thompson, director general de SailGP, informó que, por primera vez, los aficionados que asistan al evento deportivo podrán adquirir entradas para presenciar la competición en una grada, que estará situada en el Baluarte de los Mártires. Esta grada permitirá que se rebaje el importe del Consistorio en 89.000 euros.

La tercera edición del South, todo un éxito

Esta semana ha culminado la celebración del South Series Festival. Una edición en la que el actor Paco León recibió el Premio de Honor 2025, galardón que también recibió la actriz María Castro, mientras que el Premio Internacional de Honor 2025 fue para Chris Brancato. Cádiz se consolida como epicentro de las series españolas.

La primera edición del Festival, según el estudio realizado por la propia organización del evento, que se llevó a cabo a través de la empresa Womack, tuvo un impacto económico global de 31.350.000 euros, mientras que la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, comentó en la presentación de esta nueva edición, que en 2024 el impacto de 12,5 millones de euros. Cabe recordar que durante la celebración de la segunda edición, fuertes lluvias azotaron a la provincia de Cádiz, que impidieron que muchos gaditanos y turistas se pudieran desplazar a la capital, e incluso familias tuvieron que ser desalojadas en Jerez por la crecida del río Guadalete. En 2025, solo las estrellas que han desfilado por alfombra naranja del Gran Teatro Falla, han brillado más que el propio sol. Días más propios de julio y agosto en el que las playas han estado a rebosar y donde muchos bares y restaurantes han estado llenos.

El impacto mediático del la primera edición se fijó en casi 21 millones de euros, mientras que en la edición del 2024 se superaron los 50 millones de euros. Se vendieron para aquella edición n total de 20.000 entradas para los distintos pases de series que tuvieron lugar en la capital gaditana. Es decir, 20.000 personas visitaron Cádiz para la proyección de alguna de las series. En 2024 se superaron las 21.000 entradas. Además, la capital gaditana ha sido escenario de grandes estrenos en las dos primeras ediciones. En 2024 se visionó por primera vez el capítulo 1 de la última temporada de La Que Se Avecina, mientras que en 2025 los espectadores pudieron ver un capítulo censurado de la serie Aída. Por la capital gaditana han desfilado, además, personajes de la industria como Diane Kruger, Luis Tosar, Petra Martínez, Antonio Resines, José Luis Moreno, Can Yaman, María Adánez, Fernando Tejero o Chris Brancato, entre otros muchos.

Cádiz vuelve a los tiempos de la antigua Roma

Del 17 al 28 de septiembre, Cádiz se transforma en un gran escenario abierto donde la historia revive mediante espectáculos, recorridos, recreaciones y propuestas científicas. El evento 'Gades, Cádiz Romana 2025' ofrece una amplia celebración cultural, histórica y gastronómica que resalta el papel fundamental de la antigua Gades dentro del Imperio Romano.

Se trata de la segunda edición de 'Orgullos@s de nuestra historia', y que devolvió en su primer año a la ciudad a los tiempos del mundo fenicio. En 2024 tuvo un coste para las arcas municipales superior a los 700.000 euros. Más de 45.000 personas participaron en la programación, según datos del Ayuntamiento de Cádiz.

Aunque hayan transcurrido algunas jornadas del festival que devuelve a Cádiz a la época del Imperio Romano, aún quedan muchas actividades importantes por celebrarse. El 25 de septiembre tendrá lugar la inauguración del Mercado Romano en el Parque Genovés, donde habrá talleres y espectáculos. El día de su clausura, el 28 de septiembre, la ciudad despedirá este viaje cultural al pasado con una cena temática inspirada en la obra El banquete de Trimalción, que incluirá un menú romano y maridaje de vinos antiguos por Manuel León Béjar.

Cádiz se vuelca con la regata Globe 40

El pasado 14 de septiembre se puso el punto y final a la regata Globe 40. La capital fue el punto de partida de esta competición que recorrerá Mindelo (Cabo Verde), Isla Reunión, Sidney (Australia), Valparaiso (Chile), Recife (Brasil) y Loirent (Francia) los próximos meses. Este martes, el Ayuntamiento hizo balance del evento. El equipo de gobierno ha manifestado que la Oficina de Turismo que se instaló en el paseo marítimo de Astilleros durante estos días atendió a un total de 1.252 personas, y que en las actividades náuticas organizadas por el Ayuntamiento participaron a diario unas 200 personas, como los bautismos de mar.

Por otro lado, un total de 2.275 personas participaron de los talleres educativos medioambientales dedicados a distintas temáticas como los peces y la basura marina.

Aunque no se haya especificado el impacto económico real, la Regata de Grandes Veleros Magallanes-Elcano de 2023 dejó 15 millones de euros en las arcas de la ciudad, aunque se trata de un evento más consolidado en la ciudad, con una larga tradición.