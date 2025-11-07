El Sheriff manda una advertencia sobre el COAC: «Si el concurso sigue así tiene fecha de caducidad»

Chirigotero reconocido, pregonero del Carnaval... José Manuel Braza Benítez, el 'Sheriff' ha estado con otro grande de la fiesta, José Guerrero Roldán el Yuyu y en ese encuentro han compartido impresiones sobre el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

El Sheriff se ha referido al COAC con naturalidad y ha afirmado que «el concurso, si sigue así, tiene fecha de caducidad, porque no le veo yo que la gente que están viniendo sea gente como para llevarse 30 años aguantando el concurso que tenemos, como nosotros hemos llevado 30 o 40 años».

Sobre ese análisis Yuyu añade si «¿crees que un chaval joven ahora se va a pegar 30 años? Si tú has visto ese relevo generacional en el concurso, en la chirigota. Yo en chirigota no lo he visto, porque en chirigota, antes viniendo acá en el coche con Fede Quintero, lo veníamos hablando. Porque a mí me el relevo generacional, no es que aparezca una chirigota joven, que las hay, como en este año que ha pasado a Los Calaitas, que me ha aparecido una maravillosa chirigota y tiene el primer premio. Pero cuando yo hablo de un relevo generacional es que una chirigota se mantenga 14, 15, 20 años. Y eso yo no lo he visto«, apunta Yuyu.

«Para mi gusto, lo difícil no es ganar, es mantenerse a lo largo de 20, 30, 40 años. Y eso hoy no lo veo», insiste. A ello el Sheriff vuelve a defender que no le ve futuro al Concurso. «Por eso te digo yo que puede tener fechas de caducidad el concurso y la gente saca otro tipo de agrupaciones o otro tipo de... Algo saldrá, porque siempre se va innovando».

