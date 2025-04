Ruiz Box replica a Antonio Sanz sobre el hospital: «sería la primera promesa cumplida en seis años»

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acusa al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que hoy he echado la culpa al PSOE de la no construcción del hospital de Cádiz, de practicar «su viejo y conocido trilerismo». «Antonio Sanz no se tiene que presentar ya en Cádiz porque todos conocemos sus mentiras, es un trilero de la política que lleva prometiendo las mismas actuaciones para la ciudad de Cádiz desde hace más de seis años y medio», ha señalado Ruiz Boix.

«Ahora quiere culpar al Partido Socialista de la no construcción del Hospital de Cádiz cuando en el año 2018 como responsable del Partido Popular junto a Juan Manuel Moreno Bonilla se hacían fotos continuamente en esa parcela de Zona Franca que está disposición de los andaluces y de las andaluzas, de los gaditanos y de las gaditanas para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, sin ningún tipo de demora, sin ningún tipo de retardo intencionado, sin ningún tipo de modificación de PGOU, ni nada que se invente Antonio Sanz», explica para abundar en que lo que hace falta es «el pago del solar a una administración pública, como es la Zona Franca al mismo precio que compra otros solares en otras provincias».

Advierte el dirigente socialista que sí así lo hicieran, «si cerrasen la operación del suelo de una vez por todas, sería la primera vez en seis años y medio que el PP y Moreno Bonilla cumple un compromiso electoral con la provincia de Cádiz en estos seis años y medio de Molina Bonilla».

Al hilo recuerda que «en el año 2023, alrededor de la campaña electoral de las municipales, ya vino Antonio Sanz en un nuevo acto de mentira, en un nuevo acto de trilerismo político a vender el plan funcional del actual hospital, que no es más papel mojado pues nunca más se supo y se cumplen ya casi dos años de esa promesa, de ese plan funcional del hospital de Cádiz».

Para el máximo responsable de los socialistas gaditanos no se trata de un problema de financiación señalando a los más de 53.000 millones de euros que el gobierno de España que sí cumple con Andalucía, que sí cumple con las comunidades autónomas ha enviado a Andalucía. Por otro lado, le apunta al consejero de Presidencia que «con el superávit de la Junta en 2024 que ha sido de 1.500 millones que de una manera ineficaz no se ha gastado, podría comprar de forma inmediata ese solar y no solo comprarlo, sino construir hasta tres hospitales de un presupuesto medio de 500 millones de euros, que es lo que necesita la capital, lo que necesita la Bahía de Cádiz y también de la provincia de Cádiz».