Sanz lamenta la negativa «incomprensible y sin sentido» de Zona Franca para el nuevo hospital de Cádiz

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado la negativa «incomprensible y sin sentido» de Zona Franca de Cádiz para cerrar un acuerdo sobre el suelo previsto para el nuevo hospital de la capital, acusando al PSOE de ser «obstáculo» para el impulso de esta infraestructura.

En declaraciones a Europa Press, Antonio Sanz ha pedido explicaciones a Zona Franca por esta situación y que deje de «poner obstáculos y zancadillas» a este asunto. «Le pido que dé marcha atrás, que rectifique y que garantice una solución viable como lo ha ofrecido el Ayuntamiento», ha manifestado el consejero.

En palabras de Sanz, el PSOE, «de manera inexplicable, vuelve a ser un obstáculo para el impulso de uno de los proyectos más importantes para la ciudad y para la provincia», incidiendo en que esta reacción de Zona Franca «demuestra que el PSOE no solo no cumplió y retiró el proyecto del nuevo hospital cuando gobernaba en Andalucía, sino que ahora no está dispuesto a contribuir a ser también la solución para un proyecto que la Junta de Andalucía ha demostrado claramente su voluntad y su compromiso de llevarlo a efecto«.

«Todos los gaditanos sabrán que este proyecto, si no se hace, es por culpa del PSOE», ha advertido, pidiendo a continuación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «deje de frenar el futuro de Andalucía y de Cádiz y rectifique las palabras del delegado de Zona Franca».

Como ha recordado, las infraestructuras sanitarias de la Junta de Andalucía han contado «siempre» con los terrenos que se ponen a disposición de dicha infraestructura sanitaria, preguntándose por «la obsesión» que hay por paralizar este proyecto para «reclamar que la compra la tenga que hacer la Junta si ésta ha dicho que va a construir el hospital y el Ayuntamiento de Cádiz va a disponer y ofrecer los terrenos que cederá la administración andaluza«.

«¿A Zona Franca qué más le da y cómo va a explicar que se niega a que el Ayuntamiento lo compre y lo ceda a la Junta?», ha inquirido, respondiendo que «sólo busca poner obstáculos y zancadillas».

Así, como gaditano y consejero del Gobierno de Andalucía ha dado las gracias al alcalde de Cádiz, Bruno García, por «su gesto, compromiso y gestión brillante» de compra de los suelos para el futuro hospital, así como «el compromiso de garantizar dicha compra para poder contar con los terrenos imprescindibles».

Antonio Sanz ha dicho que el compromiso del Gobierno de Andalucía es «claro» con este proyecto y que el PSOE «pasará a la historia de nuevo como el partido que por segunda vez quiere paralizar el hospital de Cádiz».