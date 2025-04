Ruiz Boix llama a la «unidad» de los socialistas gaditanos:«Hay mucho más que nos une que lo que nos diferencia»

«Unidos seguro que volvemos a ganar». Juan Carlos Ruiz Boix ha llamado, de nuevo, a la unidad tras conocerse los resultados del XV Congreso Provincial del PSOE de Cádiz, que han reflejado la falta de cohesión de la agrupación provincial. La Ejecutiva provincial ha sido respaldada por el 65,9% de los delegados que han votado, después de unas primarias en las que Ruiz Boix se impuso por 81 votos a Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, y a quien le ofreció integrarse en su proyecto con el cargo de vicesecretario general. Finalmente, en la Comisión Ejecutiva Provincial no se han integrado ninguno de los componentes de la candidatura de Ruiz Arana.

Juan Carlos Ruiz Boix se ha dirigido a los 74 delegados que no han respaldado a su Ejecutiva. «Entre todos tenemos que reconocer que hay mucho más que nos une que lo que nos diferencia; por tanto, vamos a fortalecer esa unidad. Lo que está en juego a partir de ahora es el presente y futuro de la provincia de Cádiz«, ha rogado Ruiz Boix, quien ha advertido que »el camino no será fácil pero si lo hacemos juntos, lo será más«.

Por otra parte, a pesar de los resultados, Ruiz Boix ha asegurado que «el PSOE de Cádiz sale de este Congreso más fuerte, más cohesionado y preparado para ganar». Para él, la palabra «unidad», a la que tanto se ha referido en su discurso de cierre del XV Congreso, no es una palabra hueca. «Si queremos conseguir la victoria en la Junta de Andalucía para el PSOE de Andalucía tenemos que sumar desde las ocho provincias, pero también desde aquí con esa palabra de unidad, que no es una palabra vacía, es una en la que yo creo, y no significa que tengamos que pensar igual; pero sí significa que tenemos que remar todos en la misma dirección«.

Según el secretario general provincial, la unión va a hacer que el PSOE pueda volver a gobernar. «Nuestra política hacia la clase media trabajadora y las familias más humildes tenemos que hacerla con unidad. Hago un llamamiento a esa unidad, que nos va a hacer ganar las elecciones», ha insistido.

Por otra parte, ha agradecido todas y cada una de las más de 270 enmiendas, propuestas por los delegados de los 54 municipios, que «han mejorado» la ponencia marco, es decir, el programa de gobierno. «Unas aportaciones que yo diría que son históricas. Son una prueba de la vida que tiene nuestra agrupación provincial. Quiero trasladar toda mi gratitud a todos los que habéis mejorado ese texto», ha expresado.

Por último, ha trasladado su gratitud a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha estado presente en el XV Congreso del PSOE de Cádiz para, entre otras cuestiones, apelar también a la cohesión. «El proyecto será colectivo o no será», expresó en su intervención la ministra de Hacienda. «Ya ha terminado nuestro proceso interno, la tarea en la que nos toca hablar de nosotros, y ahora sí que toca siempre defender a la provincia de Cádiz», ha concluido Ruiz Boix.