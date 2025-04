Ruiz Boix se mantiene como secretario provincial de un PSOE de Cádiz aún más dividido

El PSOE de Cádiz ya ha elegido su futuro. El XIV Congreso Provincial del PSOE de Cádiz ha reflejado aún más la división que vive el partido socialista en la provincia. Después de que Ruiz Boix ganara por la mínima las primarias, los resultados de las votaciones para elegir la Ejecutiva provincial están lejos de demostrar unidad y apoyo conjunto al nuevo proyecto del PSOE de Cádiz. La Comisión Ejecutiva Provincial ha sido apoyada por el 65,9% (143 votos a favor y 74 en blanco) de los votos emitidos por los delegados de los 54 municipios de la provincia.

Los resultados de las votaciones del resto de órganos también se ha quedado lejos de la unanimidad. El Comité Federal ha tenido el respaldo del 71,30%; el Comité Director ha sido apoyado por el 77,67%; el Comité Provincial por el 59,17%; el Comité de Ética por el 72,99%; y la Comisión Revisora de Cuentas ha sido respaldada por el 76,06%.

Finalmente, en la Comisión Ejecutiva Provincial no se han integrado ninguno de los componentes de la candidatura de Javier Ruiz Arana, ni el propio alcalde de Rota al que Juan Carlos Ruiz Boix le ofreció el cargo de vicesecretario general. Un aspecto reseñable han sido los resultados de la votación del Informe de Gestión, con el que se evalúa el trabajo de la ejecutiva saliente, de la que formaba parte Javier Ruiz Arana como vicesecretario. Tan solo el 54% de los votos (119 a favor y 99 en contra) emitidos por los 218 delegados respalda el trabajo de la anterior dirección.

De esta manera, Ruiz Boix revalida la secretaría general del PSOE de Cádiz con cambios en la Ejecutiva. Mamen Sánchez es la nueva presidenta de la Comisión Ejectuvia Provincial; Javier Pizarro Ruiz deja el cargo de secretario de política municipal para ocupar la Vicesecretaría General 1ª de Acción Política; Juan Cornejo será el nuevo secretario de Organización; Natalia Álvarez será la secretaria de Igualdad; entre otros cambios.

«Ahora toca defender a la provincia»

Antes de que los delegados depositaran su voto en las urnas, Juan Carlos Ruiz Boix tomó la palabra. «Ahora que ya ha terminado nuestro proceso interno toca defender a la provincia de Cádiz», ha sentenciado Juan Carlos Ruiz Boix, quien se ha dirigido a su oponente en las primarias. «Gracias, Javier, por haber formado parte de estas primarias. Hemos realizado unas primarias respetuosas, en las que hemos combatido con elegancia y espero que sigamos trabajando juntos«. El alcalde de San Roque revalidó su cargo como secretario general del partido socialista por 81 votos de diferencia y quiere dejar atrás ese proceso interno y mirar al horizonte con unidad. «Es momento de ponerse a disposición del equipo de María Jesús Montero y arrimar el hombro; es momento de sumar, es el tiempo del abrazo fraternal. Os emplazo a todos para que podamos empezar un tiempo nuevo de unidad, de cohesión, de consenso y de equilibro».

En este sentido, Juan Carlos Ruiz Boix sostuvo la defensa de los servicios públicos. «Hay argumentos más que sobrados para que este partido vuelva a ser esa herramienta útil que necesita Andalucía». Tras la manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada en Sevilla, el alcalde de San Roque ha cargado contra el gobierno de Moreno Bonilla por el estado de la sanidad pública y cómo afecta a Cádiz. «Somos la provincia que tiene el menor numero de médicos por población». En clave de Sanidad, María Jesús Montero ha insistido en que «la Zona Franca de Cádiz reservó un solar para la puesta en marcha del nuevo hospital y no lo construyen porque no quieren, porque no invierten, porque no apuestan por la sanidad pública».

Asimismo, ha defendido la labor del gobierno de Pedro Sánchez en materia de empleo. «Más de seis años después de su llegada al gobierno hay 36.000 empleos más. Compañeros y compañeras, defendamos la gestión de nuestro gobierno, del mejor presidente, Pedro Sánchez«, ha expresado Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha sostenido que «es tiempo de defender la carga de trabajo de Navantia, de los astilleros de San Fernando, de Puerto Real y de Cádiz».

«Desde Cádiz vamos a empujar para que María Jesús Montero se convierta en la presidenta de la Junta de Andalucía», ha concluido Juan Carlos Ruiz Boix. A pesar de las divisiones internas, el PSOE de Cádiz intentará en los próximos años sacar unos buenos resultados en las municipales y, sobre todo, volver a gobernar en la Diputación de Cádiz.