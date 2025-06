Rocío Muñoz: «En Cádiz están pidiendo barbaridades por un cuchitril»

Rocío es una de esas personas nacidas y criadas en Cádiz con un deseo imposible de comprar una casa en su ciudad natal. Esta gaditana de 37 años trabaja en el sector turístico y en el momento en el que encontró un trabajo a jornada completa «me he puesto a mirar en serio». Antes «trabajaba a media jornada, cobrando 600 euros el mes que más cobraba, porque cobraba por horas«, por lo que »no me podía plantear meterme en una hipoteca«.

No obstante, y a pesar de tener un trabajo a jornada completa, «cuando te pones a hacer los cálculos y te das cuenta de que la hipoteca se llevaría más de la mitad de mi sueldo». Rocío vive con su madre y «no tengo excesiva prisa por irme de mi casa», aunque «reconozco que me gustaría vivir sola», ya que «nunca sabes lo que puede pasar».

En su caso personal, «yo ahora mismo me podría embarcar en una hipoteca porque vivo con mi madre, y aunque le ayudo todos los meses, el gasto gordo lo hace ella», pero «¿hasta qué punto me interesa ahora mismo comprarme una casa en Cádiz?», una ciudad «donde te piden 250.000-300.000 euros hoy en día por un cuchitril. Nos estamos pasando un poquito».

El principal problema de los jóvenes para comprar una es hacer frente a una hipoteca que puede superar los 500 o 600 euros, con un sueldo, que, en muchos casos, no supera los 1.200 euros netos. «Con los sueldos que hay ahora mismo, ¿cuánto tienes que pagar de hipoteca? En Cádiz están pidiendo barbaridades por un cuchitril, viviendas donde después tienes que meterte en una obra».

En su caso, «si yo tuviera una hipoteca de 700 euros, ¿con qué me quedo para vivir? Es que no llego, de verdad, y entiendo que los jóvenes no nos podamos comprar una casa».

Trabajadora en el sector turístico, es plenamente consciente del impacto que tiene en el encarecimiento de las viviendas en la capital. «Antes un turista venía a Cádiz y se alojaba tres o cuatro días, o el tiempo que fuera, en un hotel, hostal o una pensión, y luego se iba. Ahora se quiere quedar más tiempo», y afirma: «a mí todas las semanas me dicen dos o tres veces algunos turistas que son de Madrid y que viven aquí, habitualmente son personas mayores que se han jubilado y se han venido a Cádiz, y en otros casos son personas que teletrabajan».

La opción de comprar una casa en una localidad vecina

Son muchos los gaditanos que han emigrado a otras localidades vecinas como San Fernando o Puerto Real para comprar una casa ante los abusivos precios que encontraban en la capital gaditana. El alcalde de Chiclana, en declaraciones a este medio hace un año, explicaba que «nosotros hemos crecido más de mil habitantes anualmente en los últimos tres años, y el 25% vienen de Cádiz y otro 25% de San Fernando». Por lo tanto, en torno a 250 gaditanos se irían al año a Chiclana a vivir.

Es una opción, la de mudarse a otra localidad vecina que «ahora mismo no me lo planteo», porque «yo he pasado de trabajar fuera de Cádiz a hacerlo en mi propia ciudad». Además, «tengo turno partido, y no voy a comprarme una casa para ir solo a dormir», aunque reconoce que es una idea que descarta en su totalidad para el futuro.

Ese éxodo de los gaditanos a municipios cercanos «hemos sido los que hemos encarecido el precio de la vivienda en esas localidades». Relata que «yo he estado seis años trabajando en San Fernando y la gente de allí me decía que éramos nosotros los que habíamos encarecido el precio».

