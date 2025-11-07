El Rey Felipe VI conoce las entrañas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz

El Rey Felipe VI ha realizado este viernes una visita institucional a la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Zona Franca de Cádiz, y posteriormente ha embarcado en el nuevo buque oceánico multipropósito 'Duque de Ahumada', que se ha incorporado recientemente a esta unidad de la Benemérita para la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras misiones.

A su llegada a la capital gaditana ha sido recibido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández; el teniente general director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández; el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete Paniagua; el general de brigada de Policía Marítima, Francisco Javier Moscoso Sicardo y el teniendo coronel jefe de la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Luis Carlos Guijo Rodríguez, y el coronel jefe de la Comandancia gaditana, Luis Martín Velasco, entre otros mandos.

Durante el recorrido por las instalaciones de la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo, Su Majestad ha podido conocer de primera mano las funciones que desempeñan los agentes. Además, ha participado en un simulacro de asalto a una narcolancha a bordo de la embarcación de actuación rápida 'Río Tiétar'.

Desde primera hora de la mañana ha habido un amplio despliegue policial por las inmediaciones del recinto de la Zona Franca de Cádiz. Pasadas las 10.30 horas, Felipe VI ha llegado al centro vestido con uniforme militar de campaña y con la boina azul de fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra. En primer lugar ha asistido a una reunión con altos mandos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la que ha podido conocer algunos datos de esta unidad de la Benemérita. Posteriormente ha recorrido las instalaciones y ha presenciado algunas de las clases que se estaban impartiendo en el centro a los agentes. Felipe VI ha mostrado su cercanía durante su visita a Cádiz al saludar personalmente a los agentes de la Gendarmerie y DPAF.

Visita de Felipe VI a Cádiz Antonio Vázquez

Una vez concluida la visita al centro, su Majestad se ha desplazado al buque 'Duque de Ahumada'. Tras saludar a los guardias civiles, se ha marchado en la embarcación 'Río Arlanza'. En alta mar, ha montado en la embarcación de actuación rápida 'Río Tiétar', en la que, según se ha informado, estaba previsto que fuera a participar en un simulacro de asalto a una narcolancha, para conocer en primera persona como actúan los agentes a diario en la lucha contra el narcotráfico.

La Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo

La estancia de Felipe VI a Cádiz ha estado dividida en dos partes, la visita a la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo, y su embarque en el buque 'Duque de Ahumada'. Su Majestad ha visitado las instalaciones de un centro que se inauguró hace dos años en la Zona Franca y que se ha convertido en un referente en la formación de todas las especialidades marítimas de la Benemérita, donde se desarrollan cursos, seminarios y jornadas donde se instruye a los agentes para que adquirieran los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar correctamente las funciones de esta unidad.

El Rey ha recorrido diversas aulas donde se imparten cursos de actualización y especialización, incluyendo el aula de simuladores, el aula patrón y el aula mecánica, donde se forman tanto guardias civiles como alumnos internacionales, como los 15 senegaleses de la Gendarmería y Policía Militar que actualmente cursan formación técnica. La visita ha continuado en el taller mecánico, donde se mostró una práctica de motores fueraborda. Tras firmar en el Libro de Honor y descubrir una placa conmemorativa, Su Majestad se ha trasladado al exterior para conocer el buque-aula en seco 'Río Pisuerga'.

Felipe VI asiste a algunas clases de la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo Antonio Vázquez

En el centro se imparten cursos como el de patrón de embarcaciones, mecánico, oficial de abordaje, seguridad marítima, piloto de patrulleras de alta velocidad, curso de natación o el curso de intervención y rescate. Su misión es la especialización para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación profesional y la ampliación o actualización de los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de la especialidad marítima.

Además, la unidad incorpora en todos los planes de estudios de los cursos de acceso a la especialidad Marítima las medidas a adoptar por todos los buques y embarcaciones encaminadas a proteger el medio marino y evitar la contaminación marina.

Felipe VI saluda a miembros de la Gendarmerie Antonio Vázquez

Desde el centro se coopera con otros centros docentes e instituciones nacionales o extranjeras en materia de formación en el ámbito de las funciones de policía marítima. Cabe destacar que en España, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta con 24 unidades provinciales en zonas costeras y dos grupos marítimos, uno en el Estrecho y otro en Canarias. Tiene presencia permanente en países como Senegal y Gambia. En cuanto a las embarcaciones, la unidad tiene a su disposición 3 buques oceánicos, 17 buques de altura (más de 30 metros de eslora), 47 patrulleras medias, 4 patrulleras ligeras y 68 embarcaciones de apoyo semirrígidas.

El buque Duque de Ahumada

Posteriormente, Felipe VI ha embarcado en el buque Duque de Ahumada. Esta nueva embarcación renueva la flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza o la seguridad marítima y participará en misiones humanitarias, rescatando vidas en el mar y ofreciendo apoyo logístico a otras unidades de la Guardia Civil. Además, luchará contra la migración irregular, el narcotráfico o la trata de seres humanos. Cabe resaltar que el trabajo del Servicio Marítimo frena aproximadamente el 40% de la migración irregular que pretende llegar a España.

El buque oceánico Duque de Ahumada, está previsto que forme parte de las embarcaciones del Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz, donde ejercerá su vigilancia marítima principalmente por aguas de soberanía española alrededor de la península ibérica. Además, estará desplegado en misiones de Frontex de la Unión Europea durante cuatro meses al año.

Felipe VI ha embarcado en el buque 'Duque de Ahumada' Antonio Vázquez

La construcción del buque 'Duque de Ahumada' ha contado con una inversión de 35 millones de euros, 32 de ellos procedentes de fondos europeos destinados a adquirir equipamiento para los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dentro del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Dispone de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov (vehículo submarino operado remotamente) para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad. Además, está dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de cien personas.

Tiene una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Podrá alcanzar una velocidad de 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11. Contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

De regreso al buque, su Majestad ha recorrido sus instalaciones, incluyendo la sala de náufragos, cocina-comedor, camarotes, puente de gobierno, embarcaciones auxiliares, sistemas de vigilancia como el ROV submarino y el dron, y el botiquín-enfermería. La visita ha concluido con la firma de Su Majestad el Rey en el Libro de Honor del buque.