Directo: el Rey Felipe VI visita el Centro de Formación Naval de la Guardia Civil en Cádiz
El monarca también conocerá el nuevo buque 'Duque de Ahumada' que desempeña labores de vigilancia marítima en aguas de soberanía española y cumple con los compromisos internacionales en zonas de la Unión Europea
Felipe VI en una de las visitas a Cádiz de este añoAntonio Vázquez
Puedes seguir en directo la visita de Felipe VI a Cádiz a través de La Voz de Cádiz. La cobertura ofrecerá todos los detalles del acto institucional en el que el Rey presidirá la jornada en el Centro de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Zona Franca.
Felipe VI también recorrerá el nuevo buque oceánico multipropósito 'Duque de Ahumada', que se ha incorporado recientemente al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras misiones.
08:30
¡Buenos días! El Rey visita hoy Cádiz en una visita institucional que lo lleva a conocer la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Zona Franca.
