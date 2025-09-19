Urbanismo

La reparación de la pérgola de Santa Bárbara le costará al Ayuntamiento de Cádiz 941.000 euros

Los trabajos comenzarán en un mes aproximadamente y tendrá un total de cinco locales

Se vislumbra un nuevo futuro para la pérgola-mirador de Cádiz: luz verde a su proyecto de reforma

Bruno García: «Queremos que la gente vaya a la pérgola de Santa Bárbara»

Pérgola de Santa Bárbara tras el incendio
Pérgola de Santa Bárbara tras el incendio L. V.
Jesús Mejías

Jesús Mejías

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado a la empresa JMI Obras y Reformas la reparación, la reforma de la fachada y la construcción de cinco locales en la pérgola de Santa Bárbara por 941.109,77 euros. Los trabajos comenzarán en un mes aproximadamente y tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

«Es una obra muy importante», ha afirmado el alcalde de Cádiz, Bruno García. Actualmente en el Parque Genovés «trabajamos en cuatro frentes: el entorno y los cerramientos de la verja, vamos a dar un impulso a lo verde, también trabajamos en el Teatro del Parque, y ahora hacemos esto con la pérgola».

El objetivo de estos trabajos es que «veamos en ese espacio que era una ruina, cuando acaben las obras, veamos a vecinos de Cádiz, a niños y niñas jugando, y que la ciudadanía disfrute de uno de los espacios más bonitos de la ciudad de Cádiz».

Habrá un total de cinco locales «con espacio para los vecinos, para la hostelería y para la cultura». La clave «no es repararla, la clave es darle vida, porque cuando hay vida, las cosas se mantienen».

El regidor ha querido adelantarse a posibles críticas por parte de la oposición y «decirles que cuando vayan a decir que hemos reparado la pérgola, que sí, que la vamos a recuperar y que la vamos a poner maravillosa, y lo hacemos orgullosos».

«Dónde la oposición quiere y plantea un símbolo negativo de la ciudad de la época de Teófila Martínez, yo les digo que se equivocan, es un símbolo de la desidia del gobierno anterior, y si no les gustaba, deberían haberla quitado, podrían haberla arreglado o quitado, pero no hicieron nada, dejaron que se quemaran y quedara como una ruina. Tuvieron ocho años para hacerlo, y l que vamos a hacer nosotros es arreglarlo», ha afirmado el alcalde.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app