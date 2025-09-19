La reparación de la pérgola de Santa Bárbara le costará al Ayuntamiento de Cádiz 941.000 euros

El Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado a la empresa JMI Obras y Reformas la reparación, la reforma de la fachada y la construcción de cinco locales en la pérgola de Santa Bárbara por 941.109,77 euros. Los trabajos comenzarán en un mes aproximadamente y tienen un plazo de ejecución de nueve meses.

«Es una obra muy importante», ha afirmado el alcalde de Cádiz, Bruno García. Actualmente en el Parque Genovés «trabajamos en cuatro frentes: el entorno y los cerramientos de la verja, vamos a dar un impulso a lo verde, también trabajamos en el Teatro del Parque, y ahora hacemos esto con la pérgola».

El objetivo de estos trabajos es que «veamos en ese espacio que era una ruina, cuando acaben las obras, veamos a vecinos de Cádiz, a niños y niñas jugando, y que la ciudadanía disfrute de uno de los espacios más bonitos de la ciudad de Cádiz».

Habrá un total de cinco locales «con espacio para los vecinos, para la hostelería y para la cultura». La clave «no es repararla, la clave es darle vida, porque cuando hay vida, las cosas se mantienen».

El regidor ha querido adelantarse a posibles críticas por parte de la oposición y «decirles que cuando vayan a decir que hemos reparado la pérgola, que sí, que la vamos a recuperar y que la vamos a poner maravillosa, y lo hacemos orgullosos».

«Dónde la oposición quiere y plantea un símbolo negativo de la ciudad de la época de Teófila Martínez, yo les digo que se equivocan, es un símbolo de la desidia del gobierno anterior, y si no les gustaba, deberían haberla quitado, podrían haberla arreglado o quitado, pero no hicieron nada, dejaron que se quemaran y quedara como una ruina. Tuvieron ocho años para hacerlo, y l que vamos a hacer nosotros es arreglarlo», ha afirmado el alcalde.

