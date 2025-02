Se vislumbra un nuevo futuro para la pérgola-mirador de Cádiz: luz verde a su proyecto de reforma

Un nuevo paso para recuperar la pérgola-mirador del paseo de Santa Bárbara. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el proyecto de reparación de desperfectos, reforma de fachada y la creación de nuevos locales, que pasarán a ser seis en total tras habilitarse otros tres. Un trámite éste que se ha podido realizar tras obtener el documento luz verde por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio, y tras pintarse en los presupuestos de 2025 una partida de 990.000 euros para poner a punto esta infraestructura que lleva más de cuatro años clausurada.

Cabe recordar que esta pérgola, ubicada a la espalda del Parque Genovés, fue clausurada en julio de 2020 tras sufrir diversos daños de consideración con motivo de un incendio que se produjo en los bajos de esta instalación, afectando especialmente a los vestíbulos 1 y 2 de acceso al parking e instalaciones de saneamiento. Y al año siguiente, en mayo, volvió a sufrir nuevos desperfectos a consecuencia, de nuevo, de las llamas.

El anterior equipo de Gobierno intentó rehabilitarla en 2022, aunque este intento resultó fallido puesto que la licitación de las obras para su reforma resultó desierta. Ninguna empresa presentó oferta al proyecto, que salió a concurso por un importe de 271.138 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Y aunque el entonces Gobierno municipal manifestó su intención de reformular la licitación para hacerla más atractiva para las empresas, finalmente no se volvió a iniciar el procedimiento.

Ésa es ahora la intención del actual Gobierno local, que se ha propuesto «recuperar este espacio público» para la ciudad y que así deje de ser «un símbolo de la dejadez del gobierno anterior», como ha resaltado hoy el alcalde, Bruno García. No obstante, el objetivo marcado va más allá, pues no sólo se pretende reabrir al público este equipamiento, sino también dotar sus locales de contenido cultural, y no se descarta que también pueda albergar un espacio hostelero, como ya adelantó el regidor el pasado mes de diciembre. «La intención no es sólo hacer la obra para recuperarlo, sino también dinamizarlo y darle contenido, que será cultural. Y al mismo tiempo estamos barajando la opción de posibilitar la instalación de un establecimiento hostelero,al estilo del restaurante La Quilla de la playa de La Caleta, porque pensamos que es positivo que en un espacio maravilloso, como es el paseo de Santa Bárbara, haya un establecimiento así, que aporte vida«.

En concreto, con la obra se repararán los daños producidos por los incendios, se reformará la fachada sustituyendo el vidrio por paneles de entramado metálico, se hará una obra de impermeabilización en la cubierta y se crearán tres nuevos locales.

Carpetazo al convenio firmado por la UCA para estos locales

Locales que no se destinarán ninguno a la Universidad de Cádiz, como se acordó años atrás. Y es que cabe recordar que la UCA los iba a dotar de contenido, ya que así se estableció en un convenio que el Ayuntamiento gaditano y la institución académica rubricaron en 2018. En su día, el objetivo universitario era desarrollar en esos espacios talleres y actividades de investigación. No obstante, el Ayuntamiento inició meses atrás conversaciones con la UCA con respecto a dicha cesión, con objeto de que el equipamiento se quede finalmente en manos del Consistorio gaditano, y así lo ha dado por hecho este viernes el alcalde.

«Estamos revisando con la Universidad algunos de los espacios que se habían acordado previamente, pero la intención es que esos locales sean para la ciudad«, ha expuesto el alcalde, a lo que el primer teniente delegado de Urbanismo ha añadido: »Hay una comisión de seguimiento y la UCA tiene interés en otros espacios de la ciudad. En la pérgola, en concreto, no tienen previsto desarrollar actividad«.