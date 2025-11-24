Rayos X al Cádiz del siglo XVIII: la Maqueta revela secretos ocultos en el Hospital La Salud

A primera hora de este lunes, varias piezas de la célebre Maqueta de Cádiz -la joya del Museo de las Cortes y uno de los bajorrelieves urbanos más singulares del siglo XVIII conservados en España- fueron trasladadas al Hospital HLA La Salud para someterse a un exhaustivo examen radiológico.

La intervención forma parte del proyecto anual de conservación impulsado por la Delegación Municipal de Cultura, pero en esta ocasión incorpora una novedad decisiva. La aplicación de técnicas médicas avanzadas para conocer, por primera vez, la estructura interna de estas delicadas piezas.

La colaboración del centro sanitario, ofrecida de manera totalmente desinteresada, ha permitido obtener imágenes inéditas de elementos tan emblemáticos como la Catedral de Cádiz, el Hospicio, el Hospital del Rey, el Real Colegio de Cirugía y el Castillo de Santa Catalina. La operación ha sido coordinada por el director médico del hospital, el doctor Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire, junto al Departamento de Radiología.

Radiografía a la Maqueta de Cádiz. L.V.

Una herramienta extraordinaria para análisis del patrimonio

Las radiografías, una herramienta habitual en el diagnóstico clínico pero extraordinariamente útil también en el análisis del patrimonio, permiten detectar fisuras, uniones, materiales y transformaciones invisibles a simple vista. En el caso del Hospicio (hoy edificio de Valcárcel) el estudio reveló incluso la presencia de clavos, un sistema de sujeción singular dentro del conjunto de la Maqueta, que lo convierte en una pieza excepcional.

Gracias a estas imágenes, el Museo de las Cortes podrá iniciar ahora un análisis minucioso de cada estructura para identificar espacios ocultos, comprobar intervenciones realizadas en siglos anteriores y planificar futuras restauraciones con mayor precisión y seguridad.

Los trabajos de conservación de la Maqueta de Cádiz comenzaron el pasado 21 de octubre de 2025 y continuarán con nuevas piezas en los próximos meses, siguiendo un programa meticuloso diseñado para garantizar la preservación de este valioso plano en relieve que reproduce la ciudad en pleno siglo XVIII.

El Ayuntamiento de Cádiz ha expresado su agradecimiento al Hospital HLA La Salud por su colaboración altruista, una contribución que, subrayan, «enriquece y fortalece los proyectos culturales del municipio».