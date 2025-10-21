Restauración en directo: así se desmonta y limpia la histórica Maqueta de Cádiz

La Maqueta de Cádiz, la joya patrimonial del Museo de las Cortes de Cádiz vuelve a ser protagonista. El emblemático espacio ha iniciado este martes 21 de octubre los trabajos de conservación y restauración de esta pieza única que podrá contemplarse en directo mientras se lleva a cabo la intervención. La actuación sobre esta obra histórica estará abierta al público.

Durante las próximas semanas, quienes visiten el museo podrán ver cómo el restaurador Pedro Macías desmonta la maqueta, pieza a pieza, mostrando la disposición del caserío y la base de madera original. Esta plancha permite apreciar el trazado viario, las manzanas de viviendas y los desniveles del terreno, ofreciendo una visión inédita de la estructura de la ciudad.

La maqueta

La maqueta ocupa una superficie de 25 metros cuadrados y está formada por 350 piezas desmontables agrupadas en 305 bloques. La intervención incluye el desmontaje de todos los módulos y plataformas, la limpieza integral para eliminar el polvo acumulado, la consolidación de piezas desprendidas, la restitución de elementos deteriorados, la limpieza de la superficie plateada del mar, y un tratamiento de conservación preventiva de la madera. El proceso se prolongará hasta el 25 de noviembre de 2025.

Dada la importancia del bien patrimonial, los materiales empleados serán fieles a los utilizados en intervenciones anteriores. Al término de los trabajos, el museo ofrecerá una conferencia en la que se mostrarán imágenes del proceso.

Francis Jiménez

Francis Jiménez

Joyas al descubierto

Paralelamente, el Museo de las Cortes pondrá en marcha la exposición 'Joyas al descubierto', que permitirá al público contemplar de cerca algunos de los elementos más emblemáticos: edificios vinculados a la Constitución de 1812, torres miradores, espacios del recinto amurallado, edificios religiosos y piezas singulares como el Ayuntamiento, la Iglesia de San Juan de Dios o la capilla en plata del Castillo de Santa Catalina, descubierta en la intervención del año pasado.

Más temas:

Edificios

Cádiz