Un pleno crispado y eterno: El Ayuntamiento de Cádiz debate, se enreda y finalmente aprueba la mayoría de sus propuestas

El pleno ordinario de noviembre, celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Cádiz, se ha convertido en una larga jornada de tensión política, debates circulares y reproches. Casi seis horas de ambiente hostil, salpicado de gestos de cansancio y enfados visibles y que ha marcado una sesión en la que, paradójicamente, casi tosas las mocioens terminaron saliendo adelante por unanimidad.

Sobre la mesa se han presentado doce propuestas con una amplia diversidad de asuntos. Desde la vivienda y las medidas de conciliación, hasta la cuota de cotización para autónomos, el servicio nocturno de autobuses, la situación del arbolado urbano, el futuro del South Series Festival, el incumplimiento del pliego de limpieza y recogida de residuos, así como medidas de apoyo y protección a las víctimas de violencia de género. Un abanico amplio que reflejaba la complejidad de la agenda municipal y la urgencia acumulada de distintas problemáticas de la ciudad.

El Grupo Municipal Popular ha llevado al pleno cuatro iniciativas, centradas en gran medida en instar al Gobierno de la Nación a tomar medidas en materia económica y social. También el PSOE ha presentado cuatro propuestas, entre ellas la formalización de la operación de crédito de 27 millones aprobadas en 2024, la mejora urgente de la Plaza de las Flores y la implantación definitiva del servicio nocturno de autobuses, conocido como Buhobús.

Por su parte, Adelante Izquierda Gaditana ha defendido igualmente cuatro mociones, poniendo el foco en el arbolado y las zonas verdes, la vivienda municipal, la continuidad de la celebración del South Series Festival en Cádiz y el «necesario» cumplimiento del pliego de limpieza y recogida de residuos.

Debates enredando una y otra vez

A lo largo de la sesión, los debates se han ido enredando una y otra vez. Portavoces interrumpiéndose, alusiones cruzadas, acuasasiones de falta de gestión, apelaciones al respeto y llamadas al orden. Las discusiones sobre sobre la vivienda, la limpieza o la situación del festival fueron especialmente virulentas, prologándose mucho más de lo previsto.

Y, sin embargo, tras esas horas de confrontación, la mayoría de las propuestas se aprobaron por unanimidad. Un contraste que ha dejado una sensación extraña. El aire de desacuerdo constante no ha impedido que el pleno culminara con una batería de acuerdos compartidos entre todos los grupos.

Una sesión larga, áspera y llena de «debate sobre el debate», pero con la intención clara que, pese a todo, Cádiz puede llegar a consensos incluso en las mañanas más enredadas.