Unanimidad para garantizar un nuevo local a los pensionistas de La Viña de Cádiz

Hace unos días, se conoció la noticia que en el barrio gaditano de La Viña, la sede de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), situada en la calle de la Rosa, ha sido vendida a un fondo de inversión. Una decisión que ha llegado por sorpresa a más de 300 socios de la asociación, quienes utilizan ese espacio desde hace décadas como un punto de encuentro para participar en talleres, actividades y relacios sociales diarias.

La venta, que ha sido decidida por la UDP nacional, conlleva que la sede debe ser desalojada antes del 31 de diciembre de 2026, que es cuando concluye el convenio vigente. Aunque quede un año por delante, para muchos vecinos y socios ha generado preocupación e incertidumbre.

Para la comunidad de mayores de La Viña, ese local significaba más que un simple edificio. Pues era un centro de convivencia, actividad y apoyo mutuo. Muchos de los socios, algunos con movilidad reducida o sin redes familiares cercanas, dependían de la cercanía de la sede para mantener una vida social activa.

Ante ello, el grupo municipal del PSOE de Cádiz ha puesto en marcha una moción este jueves en el pleno del mes de noviembre para exigir al Ayuntamiento que actúe de inmediato. O bien logre mantener la sede en su ubicación actual, o bien habilite cuanto antes un nuevo local en el barrio que permita a la UDP seguir operando sin interrupciones.

Así, en sesión plenaria municipal de este 27 de noviembre, todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Cádiz han aprobado por unanimidad una declaración de apoyo a la petición de la UDP de La Viña. Con ello, se comprometen a trabajar para garantizar la continuidad del centro en el barrio, ya sea preservando la sede actual o buscando una alternativa cercana.

Respaldo institucional a los mayores

La moción original, impulsada por el PSOE, perseguía asegurar un nuevo local en La Viña antes del cierre. Aunque el gobierno municipal propuso inicialmente modificar el texto, finalmente ha aceptado una versión revisada que mantenga el espíritu de la iniciativa. Respaldar de manera institucional a los mayores.

Durante el debate, algunos concejales han cuestionado si la urgencia era real, pero aún así, todos coincidieron en que el valor social del centro merece protegerse desde ya. Desde la UDP, su presidente ha adevertido del impacto que supondría perder la sede.

Asimismo, el acuerdo supone un compromiso público. El Ayuntamiento gaditano se compromete a buscar alternativas y ofrecer un espacio estable en La Viña para que la UDP pueda seguir operando. La entidad de pensionistas aguardan ahora una solución concreta.

Una pérdida que supondría mucho para vecinos y socios

Desde la asociación, se ha mostrado la inquietud de los usuarios ante la posibilidad de quedarse sin un espacio que consideran una segunda casa, recordando que muchos de los socios tienen movilidad reducida o viven solos, por lo que un traslado fuera de La Viña dificultaría gravemente su participación cotidiana.

Con el respaldo unánime del consistorio gaditano, la corporación se compromete a iniciar los trámites necesarios para localizar un nuevo local adecuado en el propio barrio. El objetivo es que la entidad pueda seguir funcionando sin interrupciones cuando llegue la fecha de desalojo.