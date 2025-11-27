Unidos por la esencia: la Plaza de las Flores, a debate en Cádiz

La emblemática Plaza de las Flores de Cádiz atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que históricamente ha sido un espacio colorido, vibrante y cargado de identidad gaditana se ha ido quedando, paradójicamente, sin flores. El deterioro de los puestos tradicionales y la falta de concesionarios que quieran hacerse cargo de ellos han encendido las alarmas y han llevado el asunto hasta el pleno municipal de noviembre.

La propuesta, presentada por el PSOE, ha contado desde el primer momento con el apoyo de los otros el grupo de la oposición -Adelante Izquierda Gaditana, así como del equipo de gobierno del Partido Popular. Todos coinciden en una idea. La Plaza de las Flores debe recuperarse, preservando su esencia y evitando que pierda el carácter que la ha convertido en uno de los rincones más queridos de la ciudad.

Carlos Parada, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, ha subrayado durante el debate la necesidad de «mantener la esencia del lugar», recordando que la plaza «no puede convertirse en un espacio dominado por sillas, mesas y otros usos ajenos a su historia». El PSOE comparte esa preocupación e insiste en que la recuperación del espacio debe respetar su identidad florista y su valor simbólico.

Noticia Relacionada La plaza de las Flores de Cádiz se queda sin flores Esther Macías De los siete quioscos que durante décadas perfumaron y llenaron de color el centro histórico de la ciudad, apenas dos siguen abiertos

Cuestión de las concesiones

Desde el Partido Popular, el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha expuesto que el problema va más allá del evidente deterioro físico. Según ha explicado, existen dos posibles vías de actuación. Una intervención de emergencia para el mantenimiento inmediato o una reforma integral que revierta la situación de forma definitiva. Sin embargo, Cossi ha advertido que el gran obstáculo es la cuestión de las concesiones, ya que actualmente se desconocen los candidatos claros dispuestos a asumir la gestión de los puestos.

Aun así, el debate ha logrado un consenso poco habitual en el panorama político local en esta jornada, cargado de discrepancias. Todos los grupos quieren trabajar juntos para buscar una solución que devuelva a la Plaza de las Flores el esplendor y la identidad que la ciudadanía reclama. La discusión queda ahora abierta a futuras propuestas, estudios técnicos y decisiones que deberán tomarse en los próximos meses.

Lo que sí parece claro es que Cádiz no está dispuesta a renunciar a uno de sus espacios más emblemáticos. La Plaza de las Flores vuelve a estar en el centro del debate público, con un objetivo común. Recuperar su esencia y devolverle la vida que siempre la ha caracterizado.