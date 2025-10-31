El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprueba inicialmente la Zona de Bajas Emisiones

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado inicialmente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que entrará en vigor a finales de año en la capital. Ahora, habrá un plazo de alegaciones durante 30 días, y posteriormente se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva.

La finalidad de esta normativa, obligatoria para los municipios con una población superior a los 50.000 habitantes, es la mejora en la calidad del aire. Así, en el año 2026 podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos de las personas residentes en Cádiz en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella. En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo Eco, Cero o C. No podrán acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivo.

En el año 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción también en el caso de los vehículos con etiqueta C. Es decir, que solo podrán acceder los residentes en Cádiz y los procedentes de otras localidades con etiqueta Cero y Eco. Sin embargo no podrán acceder de fuera los que tengan etiqueta B, C o los que no tengan ninguna.

Con este modelo no se verán afectados ni los vehículos de carga y descarga, ni los taxis ni las personas con movilidad reducida, entre otros.

«Es una propuesta que aplicamos con sentido común»

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha defendido que «no vamos a aplicar restricciones a los residentes» y que la ZBE «la aplicamos con sentido común».

«Vamos a mejorar la calidad del aire, vamos a tener menos contaminación ambiental y no vamos a obligar a los gaditanos a que se tengan que comprar un coche eléctrico», ha señalado.

David de la Cruz, portavoz del grupo Adelante Izquierda Gaditana, ha afirmado que «esta ZBE no sirve para bajar las emisiones y en dos años todos los medidores van a seguir con los mismos niveles de contaminación que ahora». La ZBE «solo va a servir para que no os multen desde Europa, pero no va encaminada a construir una ciudad mejor. Era una oportunidad y los habéis tratado como si fuera un marrón».

Por su parte, José Ramón Ortega, del PSOE, ha destacado que «se ha perdido una oportunidad de hacer un cambio ambicioso en el plan de movilidad» y ha lamentado que «se ha hecho con la ley del mínimo esfuerzo».

Multas de 200 euros

La sanción será de 200 euros por incumplimiento, que puede aumentar en un 30% en el caso de reincidencia durante un año.

En Cádiz habrá dos zonas con restricciones al tráfico, dos espacios en los que ya de por sí hay muy poco tránsito de vehículos debido a que prácticamente la totalidad de las plazas de aparcamiento son de zona verde, solo para residentes. La ZBE se implementará en el casco histórico y en el paseo marítimo. En el caso del centro de la ciudad, los vehículos tendrán limitada toda la circulación con la excepción de la ronda de circunvalación. Además, no se sancionará a los vehículos de fuera que vayan a un parking. Por ejemplo, un coche de Puerto Real, San Fernando, Chiclana u otras localidades podrá llegar al centro de Cádiz, circular por la circunvalación y aparcar en cualquier aparcamiento público. En el caso del paseo marítimo, las restricciones afectan a la zona ya peatonalizada.

Para controlar el tránsito de vehículos, el Ayuntamiento ha instalado un total de 33 cámaras en las siguientes calles: plaza Fray Félix, Garaicoechea, Buenos Aires, plaza del Cristo de la Vera-Cruz, Argüelles, Rubio, Díaz, Botica, Santa María, San Juan de Dios, Arquitecto Acero, Sagasta, San Félix, Venezuela, Pericón de Cádiz, Matía, Doctor Marañón, Benito Pérez Galdós, Beni de Cádiz, Ustáriz, Vea Murguía, la esquina de Santiago Terry y Fermín Salvochea, Isabel La Católica, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Perla de Cádiz y Teniente Andújar.

La inversión para la puesta en marcha de este sistema ha sido de 2,3 millones de euros, a través de fondos Next Generation y municipales. Próximamente se instalarán pantallas de comunicación para la ciudadanía para informar de la calidad del aire y de las plazas de aparcamiento disponibles en los parkings.