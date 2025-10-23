Multas de 200 euros para los vehículos que incumplan la Zona de Bajas Emisiones en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará, a través de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 31 de octubre, la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, que entrará en vigor a finales de año. La finalidad de esta normativa, obligatoria para los municipios con una población superior a los 50.000 habitantes, es la mejora en la calidad del aire.

Según ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, los vehículos de personas residentes en Cádiz, sea de la categoría de etiqueta que sea e incluso si carece de ella, no tendrá ningún tipo de limitación, y podrán seguir accediendo a la ZBE de la ciudad (centro histórico y paseo marítimo), y las restricciones y sanciones irán únicamente para todas aquellas personas no residentes en la capital.

Así, en el año 2026 podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos de las personas residentes en Cádiz en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella. En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo Eco, Cero o C. No podrán acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivo.

En el año 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción también en el caso de los vehículos con etiqueta C. Es decir, que solo podrán acceder los residentes en Cádiz y los procedentes de otras localidades con etiqueta Cero y Eco. Sin embargo no podrán acceder de fuera los que tengan etiqueta B, C o los que no tengan ninguna.

Con este modelo no se verán afectados ni los vehículos de carga y descarga, ni los taxis ni las personas con movilidad reducida, entre otros.

Las zonas con restricciones al tráfico

En Cádiz habrá dos zonas con restricciones al tráfico, dos espacios en los que ya de por sí hay muy poco tránsito de vehículos debido a que prácticamente la totalidad de las plazas de aparcamiento son de zona verde, solo para residentes. La ZBE se implementará en el casco histórico y en el paseo marítimo. En el caso del centro de la ciudad, los vehículos tendrán limitada toda la circulación con la excepción de la ronda de circunvalación. Además, no se sancionará a los vehículos de fuera que vayan a un parking. Por ejemplo, un coche de Puerto Real, San Fernando, Chiclana u otras localidades podrá llegar al centro de Cádiz, circular por la circunvalación y aparcar en cualquier aparcamiento público. En el caso del paseo marítimo, las restricciones afectan a la zona ya peatonalizada.

Para controlar el tránsito de vehículos, el Ayuntamiento ha instalado un total de 33 cámaras en las siguientes calles: plaza Fray Félix, Garaicoechea, Buenos Aires, plaza del Cristo de la Vera-Cruz, Argüelles, Rubio, Díaz, Botica, Santa María, San Juan de Dios, Arquitecto Acero, Sagasta, San Félix, Venezuela, Pericón de Cádiz, Matía, Doctor Marañón, Benito Pérez Galdós, Beni de Cádiz, Ustáriz, Vea Murguía, la esquina de Santiago Terry y Fermín Salvochea, Isabel La Católica, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Perla de Cádiz y Teniente Andújar.

Sanciones

El alcalde ha indicado que está previsto que la ZBE pueda estar en marcha y aplicando sanciones en los últimos días del mes de diciembre, que es a lo que obliga la normativa. La sanción es de 200 euros por incumplimiento, que puede aumentar en un 30% en el caso de reincidencia durante un año.

Ahora se abrirá un periodo de información a la ciudadanía y se establecerán canales de comunicación para que conozcan cómo va a funcionar y todas las casuísticas posibles. Estará operativa también la oficina de información al ciudadano en el Palacio de Congresos.

Inversión

La inversión para la puesta en marcha de este sistema ha sido de 2,3 millones de euros, a través de fondos Next Generation y municipales.

Se han instalado 33 cámaras en los accesos al casco histórico y al Paseo Marítimo y dos estaciones de medición de la calidad del aire. También se cuenta con un software para la identificación de vehículos con el objetivo de detectar si tienen permiso para acceder a la ZBE.

Próximamente se instalarán pantallas de comunicación para la ciudadanía para informar de la calidad del aire y de las plazas de aparcamiento disponibles en los parkings.

Motivación

Según ha explicado el alcalde, las razones por las que se va a aplicar la ZBE de esta manera son dos: medioambientales y del propio tráfico.

En cuanto a las medioambientales, se ha hecho un seguimiento de los datos de la estación que mide la calidad del aire en la ciudad de Cádiz. Desde el Consistorio resaltan que el último informe de la Red de Vigilancia y Control del aire en Andalucía de 2023 refleja que Cádiz cumple con todos los parámetros en cuanto a la calidad del aire relacionado con las emisiones y durante el año 2024 en la gran mayoría de los días la calidad del aire fue buena o muy buena.

Bruno García ha manifestado que en el proyecto técnico para la implantación de la ZBE que ha sido realizado por una empresa externa y donde se analizan todos los parámetros se establecen una serie de objetivos que se deben cumplir desde ahora y hasta 2030 en lo que se refiere a emisiones y calidad del aire.

En Cádiz, ha añadido el alcalde, “ya alcanzamos los objetivos marcados por la directiva europea en estos parámetros estando, según dice el propio proyecto técnico, en una posición favorable respecto a los valores de contaminación ambiental. La legislación actual y prospectiva en materia de calidad del aire se cumple”.

En este proyecto se recomienda que no se pongan en marcha acciones drásticas en referencia a la implantación de la ZBE aunque se establecerá un protocolo en el caso de que haya un periodo en el que la calidad del aire indique que es necesario restringir más el acceso a la ZBE.

Por otro lado, en relación a las razones de tráfico, la zona interior del casco histórico ya es casi una Zona de Bajas Emisiones porque la configuración tan estrecha de su viario invita a no circular por su interior. Muchas de las calles se encuentran peatonalizadas y la limitación del aparcamiento en el interior a los residentes supone también una disminución del tráfico. Además, también hay una buena red de aparcamientos públicos en el perímetro del casco histórico.

En lo que se refiere al Paseo Marítimo, ya se aplica como una ZBE porque solo permite el acceso a los residentes con plaza de garaje.

