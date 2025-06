¿Qué piensan los gaditanos de sus playas? «Son las mejores pero aumentaría los socorristas y prohibiría fumar»

Mucho se habla en los últimos días de los servicios que ofrecen las playas de Cádiz capital. Cortadura, La Victoria, Santa María del Mar y La Caleta, un litoral extenso de varios kilómetros que cada verano se enfrenta al examen particular de ser las mejores playas urbanas de España, amén de Cortadura que aún mantiene su puntito salvaje conforme la zona está más cerca de Torregorda.

Los sucesos ocurridos en las últimas semanas en las que varias personas han perdido la vida en el mar gaditano ha hecho al Ayuntamiento analizar y decidir que de cara a la próxima temporada las temporadas medias y altas se pueden adelantar, de cara a que los servicios sean mejores. El gaditano lleva prácticamente un mes yendo a la playa y no ha sido hasta hace poco cuando se ha activado la temporada media y no será hasta primeros de julio cuando lo haga la alta. ¿Qué implica todo ello? Evidentemente que se redoblen los servicios de playa, sobre todos los de salvamento que estarán más tiempo y más horas vigilando el litoral gaditano.

Con todo, no es habitual que Cádiz viva estos sucesos precisamente cuando los servicios de salvamento no están activos. Aun así queda claro que se debe tener en cuenta de cara al verano que viene ya que el calor llega cada año antes y permanece más tiempo, de ahí que las temporadas de playa se alarguen.

Un día de este mes de junio, con algo de viento de levante y por tanto calor, son muchos los que aprovechan para darse un bañito, salir del agua, utilizar los recuperados lavapiés perdidos por la sequía y disfrutar de lo que ofrece la playa gaditana. ¿Están satisfechos los gaditanos con sus playas? ¿Hay cosas a mejorar?

«No se puede esperar a la temporada alta para aumentar los servicios»

Jesús Huertos deja La Victoria con su silla y sombrilla a cuestas a la altura de Isecotel. Un gaditano que ve en la playa algo más que su zona de disfrute estival. «Tenemos unas playas envidiables. Los servicios de playa me parecen más que correctos y aceptables al nivel de las playas que tenemos en la provincia. Tenemos las mejores playas de España, sobre todo las mejores urbanas del país. La calidad de la arena, el agua y los servicios hacen que esto sea un paraiso urbano y la mejor zona de recreo de la ciudad«, reconoce.

No obstante, Huertos le daría una vuelta a los servicios de salvamento. «Hemos tenido ya varios sucesos tristes y creo que es necesario que el servicio esté más tiempo, aunque no sea temporada alta. Cuando la afluencia de público es tan grande entiendo que los servicios de socorrismo deberían ser más amplios para que no ocurra lo que ha sucedido. Llevamos un mes yendo a la playa y a día de hoy todavía faltan algunos servicios que son fundamentales. No se puede esperar a la temporada alta«, explica.

Y por pedir que cuestionar, Jesús Huertos añade que «implantaría una norma de prohibir fumar en la playa. Entiendo que es una cuestión de la legislación pero sería importante que no se fumara en la playa. También sería interesante aumentar la presencia policial en la playa porque muchas veces hay gente que no respeta las normas hasta que empieza la temporada alta», afirma.

«Creo que también que hace falta algún chiringuito más en la zona de La Victoria entre el Estadio y Cortadura. El que había ya no está», recuerdan.

«Tenemos servicios bien cubiertos»

Llegando a la playa de Santa María del Mar, una familia sube la famosa cuesta que da a la plaza de la Estrella. El reconocimiento a la playa es positivo por parte de Sergio Aragón. «Siempre he pensado que las playas de Cádiz son las mejores urbanas de España, seguramente porque soy de aquí pero también he estado en muchas playas urbanas de diferentes lugares del país y hay playas muy buenas pero no como estas».

Sobre los servicios, «creo que están bien cubiertos y al nivel de la playa que tenemos. Se echó en su momento la falta de duchas y lavapiés por una razón justificada. Estoy apreciando muchas piedras grandes en la arena seca y quizás no se ha llegado a tiempo de la recogida, aún así veo bien como está la playa ahora mismo».

«Ahora hay más bajadas de minusválidos a la playa»

Buscar opiniones de usuarios de la Caleta deja sensaciones muy similares al de resto de playas gaditanas. «En líneas generales, bien», explica Claudia Ramírez. «Hay múltiples duchas exteriores y también vestuarios con duchas en distintos módulos. También hay suficientes lavapiés si los usuarios los utilizan bien porque a veces se forman colas, pero no porque haya pocos sino porque algunas personas se lavan los pies, las sillas, los palos de sombrilla... Despilfarrando agua y haciendo esperar a los demás».

«Lo que no me gusta es el sistema en sí de los lavapiés actuales porque enseguida se encharca su entorno y tienes que pisar en mojado para salir ahí igualmente», añade. «Y sí, tenemos de las mejores playas de España por ubicación en plena ciudad y accesos, ahora con más bajadas para minusválidos. Estas playas tan anchas, aunque este año falte mucha arena y se note, permiten ubicarse de forma cómoda sin tener a otra gente encima, sea la fecha que sea«.

La queja y mejora de esta usuaria viene relacionada con los servicios de salvamento. «Me parece adecuado el número de socorristas y puestos de vigilancia, pero deberían ampliar el horario porque cuando finaliza ese servicio continúa la playa llena de gente bastante tiempo más», concluye.