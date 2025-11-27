El Parque Genovés renace desde el escenario de su Teatro y con la recuperación de su pérgola-mirador

El Parque Genovés empieza a renacer desde su escenario. El Teatro del Parque, antiguo Pemán, avanza hacia su finalización. El histórico espacio escénico, enclavado en uno de los lugares más privilegiados de Cádiz, ha sido durante años un símbolo de las oportunidades culturales desaprovechadas en la ciudad. Pero ahora, si los plazos se cumplen, Cádiz recuperará este teatro al aire libre el próximo verano de 2026.

El proyecto original fue adjudicado hace más de una década pero las obras quedaron paralizadas con el 70% de los trabajos ejecutados tras el abandono de la empresa responsable. Además, había que añadirle el espacio escénico ya que no estaba incluido en esa segunda fase.

Tal y como estaba previsto, las obras de terminación del Teatro del Parque ya han comenzado y avanzan a buen ritmo por parte de la empresa adjudicataria, Gruexma SL. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,63 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Actualmente está la práctica totalidad de la estructura, albañilería y revestimientos finales quedando pendiente la carpintería, cerrajería, vidrios y los aparatos sanitarios. Asimismo, se culminarán las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas y se repasarán otras que ya se hicieron, además del citado espacio escénico.

El Ayuntamiento ha decidido concentrar en un único contrato todas las tareas pendientes —desde carpintería, cerrajería y cerramientos hasta la instalación del equipamiento escénico— con el objetivo de evitar nuevas demoras y facilitar una ejecución rápida y coordinada.

Inicio de las obras de la pérgola

Además de las obras en el Teatro, el Ayuntamiento ya trabaja desde hace meses en la mejora del cerramiento del propio parque, en los espacios verdes y en el mobiliario, donde se han invertido 470.000 euros.

Pero si hay también una zona especialmente deteriorada en el Parque Genovés es sin duda la pérgola-mirador de Santa Bárbara, un espacio que ha sufrido distintos incendios y quedó en completo abandono. De hecho, en el proyecto que se aprobó se contempla la reparación, reforma de la fachada y la construcción de cinco locales «para darle vida», como apuntó el alcalde, Bruno García, cuando se adjudicó la obra. De hecho, estas nuevas zonas estarán destinadas a la cultura, a la hostelería y a los vecinos.

La maltrecha pérgola de Santa Bárbara

La empresa JMI Obras y Reformas es la que ha comenzado ya los trabajos iniciales por un importe de 941.109,77 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Es decir, que si no hay excesivas demoras será para el próximo otoño cuando por fin de nuevo lucirá este espléndido balcón a la Bahía.

Con estas tres actuaciones que forman parte de la reforma integral del emblemático Parque Genovés, la mayor zona verde de la ciudad «se recuperará un espacio fundamental para Cádiz y que durante años ha estado en completo estado de abandono».

