Vecinos se congratulan ante la reforma del Parque Genovés: «Lleva mucho tiempo de abandono»

Una mañana cualquiera pasear por el Parque Genovés es una opción bastante recomendable. No en vano, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Cádiz. No solo en la actualidad, sino de siempre. Quién no recuerda una foto el día de su primera Comunión en el famoso estanque de los patos, o a Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados recorriendo la zona principal del Parque antes de recogerse en su capilla de la universidad. Recuerdos que permanecen en la memoria del gaditano pues el Parque Genovés es el propio Cádiz con su amalgama botánica y sus famosos cipreses que reinan en el mismo.

Gaditanos con perros, gente haciendo deporte, clientes en el Bar Genovés tomando un café y turistas, que haberlos haylos también. «Es el parque por antonomasia de la ciudad», reconoce Mariló mientras pasea con su perro por la zona cerca a los columpios y juegos infantiles que es lo más nuevo que tiene el parque. «Yo suelo venir todos los días y me gusta pero lo cierto es que necesita un lavado de cara. Yo tengo 45 años y conozco el parque así desde pequeña», reconoce.

Y es que el hecho de lo que supone el Parque Genovés para Cádiz hace más llamativo aún el estado de conservación que tiene a día de hoy. De ahí que muchos gaditanos hayan respirados aliviados ante la inminente reforma que va a comenzar el Ayuntamiento esta misma semana.

En los bares se concentra gran parte de la sabiduría popular de cualquier lugar carismático que se precie y este parque gaditano también tiene suyo, el conocido Bar Genovés. Un lunes por la mañana tiene sus clientes habituales, además de turistas que vienen de cruceros o que está en la ciudad, por no tanto es casi parada obligada para conocer el día a día de este lugar de Cádiz. «No es normal los años de abandono que arrastra esta zona. Solo basta con echar un vistazo a las rejas, el forjado y todo lo que rodea al parque», reconoce Juan detrás de la barra de su bar.

La cosa no queda solo en el Genovés, sino también en sus alrededores. «Si vas andando por el parque y ves las obras eternas del teatro y te sales y compruebas el estado de la pérgola se te caen dos lagrimones», añade el hostelero. «Se ve mucha dejadez en los últimos años, es verdad que hay un mayor cuidado de las plantas y los árboles pero esto necesita un lavado de cara importante. Para nosotros, que recibimos muchos clientes y turistas es importante la reforma que va a ejecutar el Ayuntamiento, lo único es que se deberían instalar aseos públicos que no hay en el parque. Al final mucha gente viene al bar a usar nuestro baño y evidenemente nosotros no nos negamos, sean clientes o no», explica Juan. No se puede olvidar que el Parque Genovés fue declarado por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural y se encuentra incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, conservando su imagen de Jardín Botánico de estilo romántico del siglo XIX.

Al respecto, Kike, que pasea con su perro por la zona más próxima al Parador, recuerda que «hay muchas especies que no están señalizadas y más de un turista nos pregunta a los usuarios sin que sepamos que responderles. Yo más que el estado de conservación del parque lo que veo más preocupante es todo lo que le rodea, el entorno está muy dejado y veo bien que se le vaya a meter mano, sobre todo al estanque de los patos porque creo que no le vendría muy bien. Tengo casi 50 años y siempre he recordado así el parque», explica.

Al respecto, el Ayuntamiento ha anunciado la reforma inminente del Parque Genovés pero también de la propia Pérgola y la finalización de las obras del antiguo Teatro Pemán. «Cádiz necesita lugares como este y ahora mismo es un escaparate de la ciudad», añade Kike, uno de los muchos gaditanos del Mentidero que aprovechan cualquier mañana para pasear con calma. Mientras unos turistas consultan el mapa con las más de 150 especies botánicas existentes, y a unos metros de las vallas que delimitan una zona de obras y cerca de un estanque lejos de la belleza que tuvo antaño, tres estudiantes conversan en un banco.

La proximidad del Parque Genovés con las facultades de la Universidad de Cádiz hacen que también sea esta una zona para descansar o tomar algo entre clase y clase. Pablo no oculta que «venimos aquí mucho y hombre esto podriá estar mucho mejor. Las fuentes y los bancos están fatal, teniendo en cuenta que estamos en una zona de mucho tránsito y turismo. Hay que arreglar muchas zonas, estatuas sucias y luces que no encienden», destaca este estudiante de Filosofía y Letras. Una ansiada reforma de un lugar único en la ciudad que lleva años pidiéndola. Aunque las labores de jardinería son muy cuidadas en el Parque, el entorno y muchos detalles del mismo necesitan una mejora importante que el consistorio va a llevar a cabo con una inversión de 463.397 euros.

