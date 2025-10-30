La oposición carga contra el alcalde de Cádiz y pide la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio

Los dos partidos de la oposición en Cádiz, Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y el PSOE, han cargado duramente contra el alcalde tras lo acontecido este jueves en el pleno del mes de octubre, cuando, tras las protestas durante dos horas de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, las empleadas pidieron a estos dos partidos que abandonasen el arco plenario. Finalmente, la oposición se marchó y dejó solo al equipo de gobierno, que continuó con el pleno, aunque se votaron solo sus propuestas y se omitieron las de los otros dos grupos municipales.

David de la Cruz, portavoz de AIG ha calificado lo sucedido como «la mayor vergüenza que se ha vivido en los plenos de la historia de la ciudad de Cádiz. Ha sido una vergüenza de forma y de modo. No se puede estar dos horas sentado mientras las trabajadoras protestan por no llegar a final de mes».

«No son trabajadoras que quieren enriquecerse, hacen un servicio esencial, y si se ponen en huelga, a ver qué pasa. No son conscientes del problema que pueden generar, creo que el alcalde no es consciente de los problemas que se viven en la ciudad de Cádiz«, ha manifestado el portavoz de AIG.

Para la formación «la única solución es la municipalización», porque «sale más económico» y sobre todo «porque se brindan mejores condiciones a las trabajadoras».

Sobre las protestas de los trabajadores de EMASA, De la Cruz ha lamentado que «habían llegado a un acuerdo, pero el gerente, que no cobra dos duros, dice que ha hecho cuentas y que no se puede llevar a cabo» y ha pedido la dimisión del concejal José Manuel Verdulla, presidente de la empresa municipal.

En cuanto a futuras protestas en otros plenos, este viernes tendrá lugar un pleno extraordinario, David de la Cruz ha afirmado que «estamos a disposición de las trabajadoras, a lo que nos pidan, somos herramientas de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Si nos vuelven a pedir que nos vayamos, lo vamos a hacer. Si nos piden que nos quedemos, nos quedaremos».

«Es una incapacidad más del alcalde»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, ha señalado al alcalde, Bruno García, por su «falta de empatía, sensibilidad y humildad» hacia las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio. «Esto se suma al enorme catálogo de incapacidades de Bruno García».

«En la campaña electoral de las municipales de 2023 Bruno García dijo que iba a ser el alcalde más social de la historia de Cádiz», pero «ahora es el alcalde que más evento organiza y más bombillas coloca».

Los concejales del PSOE abandonan el pleno Antonio Vázquez

Desde el PSOE se ponen a disposición del alcalde de cerrar una fecha para la celebración de un pleno extraordinario donde se debatan los puntos que no se han tratado esta jueves «porque nos parecen que son importantes».

«Las movilizaciones de la plantilla se veían venir», ha señalado Torres, que ha agregado que «tiene que ponerse de parte de las trabajadoras». El PSOE, también plantea la municipalización como única medida factible para mejorar esta situación.