Bruno García: «Vamos a exigir a Óbolo que cumpla con el pliego y el acuerdo del SERCLA»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha comparecido este jueves tras las protestas de las trabajadoras del servicio de Ayuda de Domicilio y los empleados de EMASA, que han paralizado el pleno durante dos horas y que han pedido a la oposición, a Adelante Izquierda Gaditana y al PSOE que abandonasen el pleno. Los dos partidos aceptaron la petición de los empleados.

«Hemos permitido en todo momento que se manifiesten, me parece legítimo», ha querido decir en primer lugar el alcalde, quien ha querido dejar claro que «el pleno no se ha suspendido. Hemos estado a la espera de que terminara la manifestación, hemos consultado con la oposición, ellos han querido irse, ellos han tomado la decisión de no volver y nosotros hemos tomado la decisión con los puntos del equipo de gobierno», que han sido aprobados, aunque «hemos retirado los del grupo popular y los de la oposición».

«Hemos procedido con los ruegos y preguntan, con el proceso normal con un espacio para la ciudadanía. La decisión de la oposición de irse es suya, no había nada que impidiera seguir con el pleno«, ha manifestado.

En cuanto a la situación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, que exigen al equipo de gobierno la municipalización del servicio, el alcalde ha explicado que la situación tiene «dos ámbitos», por un lado el cumplimiento del pliego «que estamos exigiendo» y el cumplimiento del acuerdo del SERCLA, un complemento de 200 euros. «Nosotros estamos exigiendo a la empresa que cumpla con el pliego y con todo y lo exigimos por la vía que podemos que es la de los requerimientos». En un primer requerimiento, del pasado 22 octubre, el Ayuntamiento pide a la empresa que aporte los recursos necesarios para el desarrollo de la prestación, recursos materiales, equipamiento y metodología de trabajo. Este lunes 3 noviembre se acaba el plazo para que la empresa responda.

El alcalde ha destacado que Óbolo, la empresa concesionaria, «ha ido cumpliendo una serie de hitos», pero «tiene que cumplirlos todo», porque «vamos a estar exigiendo que cumpla todo».

Sobre la posible municipalización, y tras ser cuestionado en tres ocasiones sobre si en su mandato el servicio se gestionará directamente desde el Ayuntamiento, el alcalde ha señalado que «lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer, y es cumplir con el pliego y con el acuerdo en el SERCLA».

Las trabajadoras han manifestado que continuarán con sus protestas si el servicio no se municipaliza. «No lo impediremos, hay diálogo y hay trabajo por parte del Ayuntamiento. Nos preocupa la situación, por supuesto, y queremos que esto pueda solucionarse lo antes posible», ha afirmado el alcalde antes de cargar contra la oposición por su «cinismo».

«La bandera de la municipalización la tienen los que tuvieron ocho años para hacerlo y en su última bocanada de aire lo que hicieron fue sacar un pliego a 15 euros la hora, y nosotros hemos sacado uno de 20 euros la hora», ha señalado.

En cuanto a las protestas de los trabajadores de EMASA, el regidor ha afirmado que «cualquier reivindicación se resuelve con diálogo».