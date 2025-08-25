Un nuevo acto vandálico que avala la decisión de cerrar los parques de Cádiz

El vandalismo es un mal endémico en muchas ciudades españolas. Influenciado seguramente por una sociedad, en especial la latina, más preocupada por sus derechos que por sus deberes (a saber: cuidar lo público, no ensuciar y respetar el bien común), los destrozos al patrimonio campan a sus anchas, ya sea a modo de destrozos literales o con pintadas en cualquier calle, monumento o lugar. No importa. El vándalo no entiende de arte y ni mucho menos de cultura, pero sobre todo de lo que no entiende es de respeto.

Cádiz no escapa a la libre e impúdica actuación de unos cuantos que destrozan todo lo que ven a su paso o ensucian lo que es todos. La fuente de los Niños del Paraguas da fe de todo ello pues la famosa escultura del Parque Genovés se ha topado con uno o varios individuos que se han distraído destrozando casi entera la célebre y conocida escultura de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y a la par más descuidados de los últimos años.

Este monumento es el fiel reflejo de lo que supone el vandalismo en Cádiz, pues pocas obras pueden decir que hayan sido restauradas en varias ocasiones y que incluso la original esté custodiada y guardada precisamente para no sufrir los destrozos de la copia que reina en estos años en el Parque Genovés.

Sin los brazos de unos niños y sin el característico paraguas ha amanecido una escultura que fue adquirida en la Exposición Universal de París de 1878. Una de las piezas del patrimonio ornamental gaditano más popular de la ciudad, reflejo del cosmopolitismo de su sociedad y objeto de especial estima para sus habitantes desde que se instaló en el Parque Genovés. El personal de Parques y Jardines se encontró en la mañana de este lunes los brazos y el paraguas rotos, por lo que fueron trasladados a Aguas de Cádiz.

Por fortuna, y viendo la situación que sufre el patrimonio de la ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento custodia la verdadera obra que fue restaurada en 2018 por los restauradores Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Tras su restauración, el conjunto escultórico fue ubicado temporalmente en el patio del edificio de la Delegación Municipal de Cultura. Entonces, y tras un trabajo intenso encargado por la empresa municipal Aguas de Cádiz, propietaria de la obra, se tomó la decisión de que la escultura no volviera a su fuente del Parque Genovés, a la espera de encontrar un lugar seguro a salvo del vandalismo.

Para ello se encargó una réplica que es la que ha estado expuesta en el conocido parque gaditano y que, como la original, ha sufrido todo tipo de actos vandálicos desde entonces. De hecho, la copia que permanece expuesta actualmente lleva dos restauraciones encima. La primera en 2020, obra de José Martín Lagares y se trata de una copia en arcilla modelada mediante un método artesanal que conjuga la medición y contemplación de la pieza original que ahora se encuentra en la sede de Aguas de Cádiz. Este mismo artista fue el encargado de su reparación no hace mucho. Concretamente el monumento quedó rehabilitado en febrero de este año siendo compleja por la dificultad de agendar los trabajos con el artista y costosa con un presupuesto de 1.300 euros.

Los destrozos al patrimonio justifican el cierre de parques

El Ayuntamiento de Cádiz lamenta una vez más el vandalismo que sigue sufriendo la ciudad y que ha quedado de nuevo patente con los destrozos a la figura del Parque Genovés. Todo ello llega unos días después del anuncio del alcalde, Bruno García, de cerrar varios parques de la ciudad en horario nocturno para evitar los actos vandálicos.

Ante la falta de presencia policial en diversas zonas de la ciudad, por lo complicado del mismo, el consistorio cerrará a partir del 3 de septiembre parques como el Genovés, entre otros. Una decisión que con estos destrozos ocasionados a la fuente de los Niños del Paraguas cobra más fuerza que nunca.

«Se trata de una medida dialogada con los vecinos. Hemos identificado un mal uso de los parques merced al vandalismo y hay que ponerle una solución. Soy partidario de la concienciación pero entiendo que esto no puede seguir pasando. Evidentemente no todo se soluciona con la policía pero esto es cosa de unas ponas personas que afecta a lo público del resto«, reconocía el alcalde Bruno García.

El edil asimismo destacaba la enorme inversión que se ha hecho en cambiar de arriba a abajo todos los parques infantiles de Cádiz. «Hemos apostado por cambiarlos todos pero también por su mantenimiento, cosa que antes no se hacía».

Actos vandálicos que en su mayoría se producen en horario nocturno, de ahí la decisión del consistorio de optar por una medida tajante y severa, ante los continuos destrozos que sufre el patrimonio de la ciudad. Hay que recordar que los parques que quedarán cerrados son Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía. Todos ellos estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 23:30 de la noche en verano, siendo su cierre a las 22:00 horas en invierno. Los técnicos de parques y jardines los abrirán por las mañana de lunes a viernes, mientras que el cierre y la apertura los fines de semana corresponderá a una empresa de seguridad.