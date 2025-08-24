Lamentable acto vandálico en Cádiz contra la querida Fuente de los Niños del Paraguas del Parque Genovés

De sobra son conocidos los actos vandálicos que sufren algunos espacios y estatuas de Cádiz. Y una de las más castigadas, sin lugar a dudas, es una fuente a la que mucha gente en la ciudad le tiene especial cariño por su historia y por todo su significado.

Se trata de la fuente de los Niños del Paraguas, que este fin de semana ha vuelto a ser objeto de los más incívicos de la ciudad. Desde la página de Facebook 'Cádiz Abandonada' se han compartido imágenes del acto vandálico y se ha publicado el siguiente testo: «Una vez más, el sábado 23 de agosto y aprovechando la ausencia de circuitos de videovigilancia en el parque Genovés, la fuente de los Niños del Paraguas volvió a ser objetivo de un nuevo y detestable acto vandálico».

El Ayuntamiento anunció hace unos días que se tomarán medidas en los parques para tratar de evitar este tipo de actos en los parques de la ciudad. El alcalde de la ciudad, Bruno García, hizo público que los parques de la ciudad se cerrarán por las noches a partir del próximo 3 de septiembre. Y explicaba que esta medida se pondrá en marcha como respuesta a las peticiones de los vecinos y con el objetivo de mejorar la seguridad y el mantenimiento de estas zonas.

Los parques que se cerrarán, al estar vallados, son el de Cortadura, Carlos Díaz, Parque Erytheia y Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Parque Genovés, San José y Reina Sofía. El horario de verano será de 8 a 23.30 horas, mientras que en invierno se cerrará a las 22 horas. En el caso del Parque Genovés no bastará con poner un candado en las puertas. Y es que hay 'accesos alternativos' debido a la rotura de algunas zonas, todas ellas provocadas, por las que se puede entrar al espacio.

El alcalde señaló que el personal de Parques y Jardines se encargará de la apertura de las instalaciones de lunes a viernes, mientras que el cierre de las mismas y durante los fines de semana, se encargará una empresa de seguridad. «Hemos recibido quejas de los vecinos por el uso que se les está dando a los parques, que no son los adecuados, y, además, muchos de estos parques tienen las zonas de juegos infantiles renovadas, unos trabajos que nos han supuesto un esfuerzo económico importante, y debemos protegerlas y velar por su mantenimiento», aseguraba Bruno García.

La fuente

Adquirida en la Exposición Universal de París de 1878, la Fuente de los Niños del Paraguas es una de las piezas del patrimonio ornamental gaditano más popular de la ciudad, reflejo del cosmopolitismo de su sociedad y objeto de especial estima para sus habitantes desde que se instaló en el Parque Genovés.

Este grupo escultórico representa a Pablo y Virginia, protagonistas de una historia de amor basada en hechos reales y plasmada en la novela del francés Jácques-Henri Bernardin de Saint- Pierre, Paul et Virginie, fechada en 1788. Se trata de una pareja de niños cogidos por el brazo que se protegen de la lluvia bajo un paraguas. La niña lleva un pañuelo en la cabeza y se recoge el vestido y el niño porta el paraguas con los pantalones arremangados, ambos descalzos y sobre una pequeña peana cubierta de vegetales. Todo el conjunto está colocado sobre un pedestal profusamente decorado por elementos de aspecto vegetal y pétreo.

La iconografía recoge un capítulo de la infancia de los protagonistas, cuya azarosa historia tiene un final con trágico desenlace, que se repite en grupos escultóricos de diversas ciudades del mundo.

