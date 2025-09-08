Menos niños y más profesores marcan la vuelta al cole en Cádiz

El próximo miércoles 10 de septiembre comienza el curso escolar de Primaria en Cádiz. Será un arranque marcado por la paradoja de contar con menos alumnos, pero más profesores, y por el fuerte empuje de las inversiones educativas, que no solo preparan los colegios, sino que también mueven empleo y reactivan sectores vinculados a la construcción y al mantenimiento.

Andalucía afronta el curso 2025/2026 con 125.000 escolares menos en Infantil, Primaria y Secundaria. En la provincia de Cádiz, el descenso ronda los 3.700 alumnos, un reflejo del fenómeno de natalidad a la baja que, por primera vez, ha provocado un crecimiento vegetativo negativo en la comunidad. El presidente Juanma Moreno lo resumió con claridad: «Es una tendencia que debe ponernos en alerta porque la sociedad necesita juventud».

167 matrículas menosa

En Cádiz capital, los datos también hablan por sí solos: este curso se matriculan 4.859 alumnos en Primaria, frente a los 5.026 del año anterior, lo que supone una pérdida de 167 escolares en solo un año. El reparto por cursos evidencia la desigual distribución: 664 en primero, 718 en segundo, 793 en tercero, 857 en cuarto, 871 en quinto y 956 en sexto.

La pérdida de 167 alumnos en un solo curso en Cádiz capital puede parecer un dato pequeño en términos absolutos, pero adquiere otra dimensión si se pone en perspectiva. Cada uno de esos niños menos representa un pupitre vacío, un aula que quizás ya no se abre o un grupo que se ve obligado a fusionarse con otro para alcanzar la ratio mínima. Los equipos directivos lo saben bien: en los colegios más pequeños, una variación de diez o quince matrículas puede cambiar por completo la organización del centro, obligando a ajustar horarios, redistribuir recursos o incluso compartir profesorado entre distintos niveles. Y no se trata de una oscilación puntual, sino de una línea descendente que parece no tener freno y debe preocuparnos poruqe menos niños hoy significa también menos jóvenes mañana, menos mano de obra en el futuro y más presión sobre un sistema de pensiones y de cuidados que tendrá que sostener a una población cada vez más envejecida.

Refuerzo docente

En paralelo, la plantilla docente se ha reforzado en los últimos seis años con 6.600 nuevos profesores en Andalucía, una cifra que permite compensar la caída demográfica con ratios más bajas y una atención más personalizada. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, subrayó que «contamos con más profesores que nunca y plantillas cada vez más estables, lo que redunda en una atención educativa de mayor calidad». Para un maestro, esa diferencia es enorme porque significa poder dedicar más tiempo a cada alumno, detectar dificultades de aprendizaje en fases más tempranas y atender mejor a la diversidad que siempre caracteriza a cualquier grupo de escolares. Para las familias, supone sentir que sus hijos no son uno más entre muchos, sino que tienen garantizada una atención personalizada. Además, aunque descienda el número de alumnos, los niños con necesidades educativas especiales han crecido un 42% desde 2019, lo que ha llevado a habilitar 30 nuevos recursos en la provincia.

También un motor económico

El otro gran bloque que define el regreso a las aulas es el de las obras. Cada verano, la imagen se repite: brigadas de pintores, albañiles y técnicos entrando y saliendo de los colegios, con escaleras apoyadas en las paredes y cubos de pintura que transforman las aulas. Y es que el regreso a las aulas también se traduce en empleo y obras en toda la provincia.

En Cádiz capital, el Ayuntamiento dispone de 1,4 millones de euros para mantenimiento de colegios, aunque la oposición reclama que esa inversión se ejecute en su totalidad y no se limite a intervenciones puntuales. El Ayuntamiento gaditano ha ejecutado durante el verano medio centenar de actuaciones en 15 colegios y en la guardería municipal, respondiendo a las demandas trasladadas por los propios centros.

Entre las intervenciones destacan los trabajos de resanado y pintura en aulas, pasillos y salones de actos en colegios como el Campo del Sur, San Felipe o Santa Teresa; la eliminación de tabiques y el pintado de la fachada en el Carlos III; la sustitución de puertas de emergencia y focos en el María Valle; el repintado del salón de actos y de la pista de baloncesto en el Fermín Salvochea; o la reparación de cubiertas y filtraciones en el Celestino Mutis y el Josefina Pascual.

Otras actuaciones incluyen la renovación de instalaciones eléctricas y focos en el Tierno Galván, la colocación de solería antideslizante en el San Rafael, el repintado del salón de actos en el Viento de Levante, o la impermeabilización y mejora de fachadas en la guardería municipal. También se han reparado muros y rejas, sustituido termos, cambiado cerraduras y picaportes en decenas de aulas, y reforzado la seguridad de los accesos en centros como la Inmaculada. Aún quedan pendientes algunos trabajos, a la espera de la llegada de materiales, en el Celestino Mutis, el Juan Carlos Aragón, el Santa Teresa y la construcción de las pistas deportivas en La Inmaculada.

En Jerez, el consistorio ha repintado pasos de peatones en zonas cercanas a centros escolares y reforzado las labores de desbroce tras un verano especialmente caluroso. Además, el colegio de Estella del Marqués estrenará instalaciones renovadas gracias al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que combina mejora de infraestructuras con creación de puestos de trabajo.

En San Fernando, el Ayuntamiento ha invertido cerca de dos millones de euros en pintar aulas y fachadas, reparar cubiertas y modernizar instalaciones en los colegios públicos. La alcaldesa, Patricia Cavada, defendió que «los colegios públicos son la base de la igualdad de oportunidades», y aseguró que estas actuaciones buscan no solo dejar los centros listos, sino «avanzar en su modernización».

Mientras los escolares de Primaria ya encaran la vuelta a la rutina, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que afrontan etapas decisivas para su futuro, aún cuentan con unos días para exprimir las vacaciones pues sus clases arrancan el 15 de septiembre.

Con menos alumnos en las aulas, más profesores y una red de mejoras que se extiende desde el centro de Cádiz hasta las zonas rurales, la provincia inicia un curso que quiere consolidar a la educación como una herramienta de igualdad.